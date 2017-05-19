عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعا تنسيقيا أول من أمس بمقر الاتحاد مع مديري الأندية، وذلك من أجل مناقشة الموسم الرياضي الماضي 2016/2017 الخاص بالمراحل السنية (الشباب، الناشئين، الأشبال، البراعم).



وأكد عضو اللجنة المؤقتة ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني، أن الاجتماع جاء إيجابيا للغاية، حيث شهد التطرق إلى العديد من الأمور منها التوقيت والملاعب والأمن وسيارات الإسعاف.



وأشاد الشيباني بتعاون مديري اللعبة، لافتا إلى أنه سيرفع توصية إلى اللجنة المؤقتة منها إقامة جولة واحدة لكل فئة في الأسبوع، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.