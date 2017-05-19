عبدالكريم أحمد

أودع محامو إدارة الفتوى والتشريع أمس إشكالا لوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بعودة النقاط الثلاث لنادي الكويت.

وبذلك الإشكال يوقف نفاذ الحكم ضد قرار هيئة الشباب والرياضة، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.

ويرجح أن يتم نظر هذا الإشكال مطلع الأسبوع المقبل كما يرجح تحديد جلسة بموعد قريب أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن الدوري قارب على الانتهاء.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت صباح امس، بإعادة النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت بإلغاء قرار هيئة الشباب والرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بالقضية الشهيرة بين الناديين.

وكان نادي الكويت قد احتج على إجراءات الهيئة على خلفية شكوى تقدم بها نادي العربي ضد قيام الأول بإشراك أحد اللاعبين قولا منه إنه تم إشراك اللاعب رغم صدور قرار بإيقافه، غير أن نادي الكويت قد اعترض على ذلك، مؤكدا أنه قام بإيقاف اللاعب في البطولة التي تقرر إيقافه بها وإشراكه في بطولة أخرى.