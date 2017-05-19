بحضور ممثل مدير عام الهيئة العامة للرياضة وليد السلطان وأسرة العلاقات العامة بالهيئة والشركات الراعية وفي مقدمتهم أوريدو ومجبل أيوب واسرة البطل الراشد وجماهير غفيرة استقبل بقاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي بطل الكويت الصاعد عبدالعزيز الراشد بعد فوزه بالمركز الاول لبطولة الترايثلون التي جرت في تاهيتي وتأهله لبطولة العالم.



وقدم السلطان باقة ورد مقدمة من الهيئة العامة للرياضة للبطل وهنأه بالإنجاز المشرف الذي حققه.

وحرص مدير عام الهيئة الشيخ احمد المنصور ونائبه د. حمود فليطح على دعم ابطال الالعاب الفردية الذين يبذلون أقصى جهد لرفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية.



وأشاد السلطان بالإنجاز الذي حققه الراشد وانه فخر لأبناء الكويت والعرب وقدرتهم على التفوق.



بدوره، أعرب البطل عبدالعزيز الراشد عن سعادته بالاستقبال الكبير الذي وجده من الهيئة العامة للرياضة والشركات الراعية وأسرته ومحبيه.



واكد ان البطولة كانت قوية وشارك فيها عدد كبير من الدول وانه كان حريصا على تحقيق انجاز غير مسبوق للكويت ورفع اسمها وعلمها عاليا، واهدى الفوز الي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد والهيئة العامة للرياضة والشركات التي ترعاه والتي ساهمت في دعمه لتحقيق هذا الإنجاز والتأهل الي بطولة العالم.

وشكر كل الحضور الذين قدموا له الورود والتهاني بالفوز ووعد بتكراره.

من جانبه، أشاد الأيوب بالبطل الراشد الذي تدعمه الشركة منذ ثلاث سنوات عندما كان عمره ١٦سنة وتأملت الشركة فيه كل الخير والعطاء.



وهنأ الكويت والرياضيين بهذا الإنجاز الاول من نوعه وانه رسالة للشباب وابطال الالعاب الفردية.