«نستطيع شراء رونالدو»

بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا ان فريقه يمتلك قوة اقتصادية تجعله الأغنى في العالم، حيث يستطيع ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد. ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تصريحات لأوسيليو خلال إحدى الندوات بجامعة في ميلان، وقال فيها: «الإدارة الصينية الجديدة تستطيع بكل بساطة التوقيع مع أشهر اللاعبين في العالم، مثل كريستيانو رونالدو، لكن الحقيقة أننا لن نتمكن من ذلك بسبب سياسة اللعب النظيف، لكننا نستطيع بناء فريق جديد، وأن نصحح أخطاء الموسم الجاري».