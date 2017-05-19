حل سفير الكويت في ايطاليا والعاصمة روما الشيخ علي خالد الجابر الصباح بجانب رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا ضيف شرف في المقصورة الرئيسية بالاستاد الأولمبي لمشاهدة المباراة النهائية لكأس ايطاليا بين يوفنتوس ولاتسيو التي انتهت بفوز اليوفي 2-0.
وعبر السفير الخالد عن شكره لحرص رئيس اللجنة الأولمبية القومية الايطالية جوفاني مالاغو على استضافته الشرفية في هذا الحدث الرياضي المهم، الا ان هذه اللفتة المعتادة من قبل مسؤولي الرياضة الايطالية تعكس المكانة التي تتمتع بها الكويت في هذه الأوساط وتدلل على عمق علاقات الصداقة المتسعة في مختلف المجالات لاسيما الثقافية والرياضية.