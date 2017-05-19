بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى المتسابق عبدالعزيز الراشد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة ترايثلون في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتأهله لبطولة العالم، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي الكويتي المميز والذي اثبت قدرة شباب الكويت الرياضي على تحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى المتسابق عبدالعزيز الراشد ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة ترايثلون في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتأهله لبطولة العالم، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.