أقامت لجنة المدربين حفلا بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة بالخالدية، لتكريم المشاركين في مشروع «عيالنا أملنا» الذي تقيمه وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

حضر الحفل مدير الهيئة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد، وعضوا اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة جواد مقصيد ود.حامد الشيباني بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة المدربين عقيل مهنا وأمين السر العام للجنة خالد أحمد وأعضاء اللجنة هاني السيد ومحمد النمش وعيد سابج.

وأشاد الحضور بمشروع «عيالنا أملنا» الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في سن صغيرة، خصوصا أن الارتقاء بالرياضة يتطلب ضرورة الاهتمام بالنشء وصقل مواهبهم.

وجاء قرار تكريم لجنة المدربين للمشاركين في مشروع «عيالنا أملنا» من أجل إلقاء الضوء على المدربين الواعدين الذين لم يسبق لهم العمل في الأندية، وكذلك لدفع العديد من أصحاب الأعمار السنية الذين يمتلكون موهبة رياضية بالانضمام إلى المشروع.