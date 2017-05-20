أحمد السلامي

عصفت الغيابات بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصورة إجبارية قبل مباراته المصيرية مع العربي بسبب ارتباط عدد من اللاعبين باختبارات نهاية العام، حيث يغيب كل من خالد شامان ومحمد جهاد وسلمان بورميه بداعي السفر وذلك لتقديم اختباراتهم الجامعية في مصر، بينما يرتبط كل من طلال العجمي ويوسف الرشيدي وبندر نايف وحمود عايض باختباراتهم في الثانوية العامة.

ويعد لقاء العربي والنصر من اللقاءات المصيرية للأخير إذ ان فوزه سيحسم له المركز الثالث بصورة رسمية في ترتيب بطولة الدوري قبل ختام منافسات الموسم في الأسبوع قبل الأخير، كما هو الحال مع «الأخضر» الذي يسعى هو الآخر إلى الاحتفاظ بمركزه الحالي.