مبارك الخالدي

يسابق الجهاز الطبي بنادي الكويت الزمن لإعادة تأهيل الظهير الأيمن سامي الصانع قبل مواجهة القادسية الحاسمة غدا الأحد ضمن الجولة الـ29 لبطولة دوري VIVA، واثبتت الفحوصات الطبية إصابة الصانع بتمزق في العضلة الخلفية قرر معه الجهاز الطبي علاج اللاعب على فترتين ضمانا لسرعة إعادة تأهيله وتقدير إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة.

كما يواصل الجهاز الطبي علاج وتأهيل اللاعبين فهد العنزي وعبدالهادي خميس واحمد حزام اللذين خضعا لراحة إجبارية لمدة 3 أيام متتالية ولم يتضح بعد دخولهما إلى تدريبات الفريق مساء امس من عدمها.

وأوضح المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم عمر الزامل أن تقدير مشاركة أي من اللاعبين المصابين بيد الجهاز الفني بعد ورود التقارير الطبية الخاصة باللاعبين، لافتا إلى أهمية المباراة المرتقبة أمام القادسية كونها منعطفا مهما نحو لقب البطولة وثمن الزامل جهود لاعبي الفريق طوال الموسم، مشيدا بالروح العالية التي يتمتع بها لاعبي الفريق ورغبتهم في إسعاد جماهير العميد.