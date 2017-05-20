مبارك الخالدي

بات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء ثامر عناد قريبا من التجديد مع الفريق لموسم مقبل، ويقود عناد غدا الأحد فريقه الجهراء في آخر مباراة للفريق هذا الموسم بعد أن اطمأن على ضمان وجود الجهراء ضمن دائرة الكبار للموسم المقبل.

وعلمت «الأنباء» أن المفاوضات بين المدرب عناد وإدارة النادي قطعت شوطا كبيرا نحو الاتفاق على التجديد بعد توجه الإدارة إلى الموافقة على طلبات المدرب ومنها اختيار جهاز معاون ومعسكر خارجي اضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين والمحترفين على ضوء اختيارات المدرب.

الجدير بالذكر ان ادارة نادي الجهراء تولي الفريق الأول للكرة اهتماما خاصا وتسعى جميع مجالس إدارات النادي المتعاقبة على تلبية متطلبات الفريق ضمانا لا بقائه في دائرة المنافسة على المراكز الأولى تحقيقا لرغبات الجمهور الجهراوي.