فاز فريق بنك الكويت الدولي للكريكت مؤخرا على نظيره بنك وربة، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس بنك الكويت الوطني للكريكت T20، حيث حقق الدولي النصر بتسجيله 10 ويكيت.

وقد افتتح بنك وربة المباراة بعد فوزه بالقرعة، وبدأ بضرب الكرات أولا، ليحقق 171 نقطة من بين العشرين المخصصة له.

ولقد كان لاعب الدولي مويز فوهرا نجم الرمي في المباراة، حيث نجح في إمساك 4 ويكيت وسجل 18 ركضة. كما برز أداء اللاعبين محمد ريلوان ومانوج ميشرا، حيث نجح كل منهما في تسجيل 2 ويكيت.

وسعيا للوصول إلى هدفهم بتسجيل 172 نقطة، أظهر لاعبو الدولي مهارتهم في اللعب منذ بداية المباراة، حيث نجحوا في تحقيق هدفهم من خلال 16 ضربة دون خسارة أي ويكيت.

ولقد احتل اللاعب شيراز صديقي المرتبة الثانية في البطولة من خلال تسجيله 113 ركضة ورمي 57 كرة، حيث سجل 5 ضربات سداسية و14 رباعية. ومن ناحية أخرى، استطاع اللاعب نديم أحمد أن يلعب دورا داعما لفريق الدولي ويسجل 50 ركضة، إلى جانب رميه 36 كرة.

وقد تم اختيار اللاعب شيراز صديقي لمنحه لقب «أفضل لاعب في المباراة» من قبل المسؤولين عن البطولة، وذلك تقديرا لحرفيته في ضرب الكرة.

وهنأت إدارة بنك الكويت الدولي فريق الكريكت على فوزه المستحق، متمنية له تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة خلال الموسم الحالي.

ولابد من الإشارة إلى أن الدولي يعمل جاهدا لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين موظفيه، وسعيا لتحقيق ذلك قام بتأسيس عدد من الفرق الرياضية التي تضم مجموعة مميزة من الرياضيين الموهوبين الذين يتمتعون بمهارات عالية.

كما يركز برنامج المسؤولية الاجتماعية الرائد للبنك على رفع مستوى الوعي في المجتمع المحلي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بكل أشكاله، إلى جانب تشجيع جميع الفئات في الكويت على تبني أسلوب حياة صحي ومفعم بالنشاط والحيوية.