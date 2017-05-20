أحمد السلامي

أقام مجلس إدارة نادي النصر حفلا لتكريم لاعبي فريقي تحت 17 سنة والذي حصل على بطولة كأس الاتحاد ولاعبي فريق 19 سنة لحصولهم على المركز الثاني في الكأس وذلك بحضور نائب الرئيس حجاب عطا الله وأمين السر العام خالد الشريدة وأمين الصندوق مطلق العدواني والأعضاء ردن الديحاني، علي الدسم، فهد عبيد وعلاج العلاج إضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين المكرمين.

بدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها نائب الرئيس حجاب عطا الله أشاد فيها بعطاء اللاعبين ومستوياتهم الفنية والبدنية خلال منافسات الموسم المنقضي وتحقيقهم إنجازات تضاف إلى سجلات النادي، مطالبا إياهم بضرورة الاستمرار في تقديم ذات المستويات الفنية والمواظبة على التدريبات اليومية من أجل تطوير إمكانياتهم باعتبارهم عصب النادي الذي يستمد منه قوته إضافة إلى أنهم لاعبو المستقبل.

من جهته ألقى أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة خالد الشريدة كلمة تحفيزية للاعبين قال فيها: نثمن لكم دوركم الفعال خلال منافسات الموسم المنقضي ونشكركم على كل ما قدمتموه من جهد وعطاء ورغبتكم الصادقة في تحقيق إنجاز يرتقي إلى مستوى التطلعات، ونعدكم بأن نرد عليكم التحية بأفضل منها وذلك من خلال التكريم المادي والمعنوي وحفل العشاء المقام على شرفكم إضافة إلى أننا نعدكم بالعمل على إقامة معسكر تدريبي خاص بالفريقين خلال فترة الاجازة الصيفية تقديرا لعطائكم وإيمانا منا بأهمية دعمكم في معسكر خارجي وتوفير مباريات تجريبية مع فرق أجنبية ذات مستويات فنية عالية لإكسابهم المزيد من الخبرات وصقل مواهبكم بصورة متقنة.

واضاف: فريقي تحت 17 و19 سنة هما رافدان رئيسيان في تدعيم خطوط الفريق الأول، ويضمان عناصر متميزة تمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية وسنعمل على تطويرها وفق أعلى المستويات وبالإمكانيات المتاحة لضمان استمرار النجاح والوصول إلى المكانة المطلوبة.

وختم الشريدة حديثه قائلا: بدأنا فعليا في مخاطبة الهيئة العامة للرياضة للموافقة على إقامة معسكر تدريبي تقديرا لجهودكم واستحقاقا لإنجازاتكم ونأمل في أن نحصل على الموافقات الرسمية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الإدارة سيستمر في دعم ومساندة الفرق المنجزة ودعمها وتوفير شتى أنواع احتياجاتها لضمان ديمومة النجاح.