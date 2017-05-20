استدعت اللجنة الفنية باتحاد الكرة لاعبي منتخبي البراعم مواليد 2004 و2005 الذين تم اختيارهم مؤخرا، لإجراء تدريبات على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر بالاتحاد.

وتقرر أن يجري منتخب 2004 تدريباته أيام 21 و22 و23 الجاري، فيما يجري منتخب 2005 تدريباته أيام 24 و25 و26، وطالبت اللجنة الفنية الأندية ترشيح حارس مرمى من كل نادي للمنتخبين.

وتضم قائمة منتخب 2004 اللاعبين: تركي ماطر (برقان)، وخالد فهد، ومشعل سعود(الجهراء)، وخليفة محمد، ومبارك سلمان (خيطان)، وشبيب بدر، وبدر منصور (الساحل)، ومحمد عبدالرسول، وعبدالرحمن العنزي، وخالد الحربي، وحمد الكعبي (السالمية)، وحمدان العتيبي، ونايف العازمي، وخالد الهاجري (الشباب)، واسامة فارس (الصليبخات)، وسعد عباس، واحمد الكندري، وابراهيم الظفيري، وعبدالعزيز لافي، وحسن علي، ويوسف جعفر، وعبدالرحمن الخضر، وحسين دشتي وعلي رمضان ومحمد باقر(العربي)، وناصر الزيد، وسلطان الهاجري، وطلال الحميدي، وحمد العنزي (الفحيحيل)، ومحمد جاسم، وعذبي جاسم، ومزيد نواف، وسعود عبدالعزيز، ومبارك الخالدي، وعبدالرحمن جاسم (القادسية)، وجراح الصليل، وحمود رحيم، وراشد العمري، وجاسم القطامي، وحمود شاهر، وشاهين الجلاهمة، وفهدالعدواني (كاظمة)، وعمر المطر، وعلي البلوشي، وعبدالوهاب الهندي، وعبدالوهاب فيصل (الكويت)، وعبدالرحمن الرشيدي، وفيصل احمد صالح، وعبدالعزيز محمد السبيعي (النصر)، وعلي التركماني، وحيدر عبدالله، وعمر الغريب، وعباس حسين دشتي (اليرموك).

أما قائمة منتخب 2005 فتضم اللاعبين: جاسم شموه، ويوسف عباس، وطلال المطرود، وعبدالوهاب الأقرع، وأحمد إسماعيل، عبدالله موسي، وسعد القحطاني، وعبدالعزيز الظفيري (العربي)، وخزام الخزام وخالد الخزام، ويوسف القديري (اليرموك)، وعبدالعزيز البراك، وخالد العبيان، وحسن جعفر (السالمية)، ومناور الجسار (التضامن)، ويوسف فيصل، وسعد عادل، وجاسم فهد (الجهراء)، وعبدالعزيز المطيري، وحيدر أحمد (برقان)، أحمد نجد، وتركي عبدالعزيز، وأسامة شجاع، وسليمان الصايغ، وعبدالله ضاري، وحمد بشار (القادسية)، وعلي جاسم (الفحيحيل)، وبندر نواف، ومحمد خالد (النصر)، وسلمان الهاجري (الساحل)، وحمد الكندري، وثامر الصليلي، وتركي نواف، وفهد صالح، وفهد الخنفر (الكويت)، وصالح الشمري، ويوسف العجمي، ويوسف البلوشي (الشباب)، وراشد بن علي، وشاهين الخضر، ومنتصر العبدالسلام (كاظمة).