7 مباريات في الجولة قبل الأخيرة لدوري viva

ناصر العنزي

«كل شي يببن اليوم»، إما أن يحسمها الأبيض ويتوج بطلا للدوري، أو يؤجل القادسية إعلان اللقب الى الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل، فلا تتأخر كثيرا اليوم عن مواجهة من الوزن الثقيل بين الأبيض المتصدر والأصفر الثاني على ملعب نادي الكويت في ظروف استثنائية عاشها الفريقان قبل ايام من المباراة لكنها تبقى مواجهة تحمل اسم أفضل فريقين، فترقبوا مباراة لن تخلو من الأهداف والتشويق والإثارة، فمن لديه لاعبون مثل نجوم الفريقين في كل المراكز حتما سيلعب مباراة ذات قيمة مرتفعة.

قمة جديدة

الأبيض المتصدر أو العميد كما يحلو لجماهيره أن تناديه يجمع في رصيده «63» نقطة.

لم يحصدها من فراغ بل قدم موسما غير مسبوق حقق فيه بطولات السوبر وكأسي سمو الأمير وسمو ولي العهد، وينظر اليوم إلى اللقب الرابع، وأي لقب، بطولة الدوري المسابقة الطويلة المرهقة التي تكشف المستوى الحقيقي لكل فريق، وعلى حساب منافسه «اليوم ودوم» القادسية صاحب الألقاب الكثيرة أيضا، وفي حال تعثر الأبيض اليوم بالتعادل أو الخسارة فإن مباراته الأخيرة مع السالمية ومباراة خصمه مع خيطان ستحددان البطل.

الأبيض يدخل المباراة مسلحا بعدد وافر من نجومه باستثناء يعقوب الخبيزي الغائب منذ فترة بسبب الإصابة بعد أن قدم مستوى مميزا، ويجري الجهاز الطبي جهوده لتجهيز الظهير الأيمن سامي الصانع الذي يعتمد عليه المدرب محمد عبدالله كثيرا في النواحي الهجومية، وفي حال غيابه فإن البديل جاهز.

لا يجد المدرب صعوبة في إيجاد التشكيلة المناسبة في وجود مثل هؤلاء اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا، لكنه يجري عادة تبادل أدوار في خط الهجوم بوجود جمعة سعيد وفراس الخطيب وعبدالهادي خميس ومعهم في بعض الأحيان احمد حزام الذي تعرض لإصابة أبعدته بعض المباريات وأظهروا حضورا لافتا.

القادسية يلعب برصيد «61» نقطة بفارق نقطتين عن الكويت، وطريقه نحو اللقب هو الفوز ومن ثم التغلب على خيطان، أما الخسارة فتخرجه بلا لقب والتعادل لن ينفعه، الأصفر في هذا الموسم لم يكن محظوظا وخسر كل المباريات الفاصلة التي لعبها ولم يحقق لقبا، واليوم يدخل المباراة في فرصته الأخيرة لإثبات جدارته أمام خصم اعتاد اللعب معه.

الأصفر لا يتفوق على خصمه ولا يقل عنه أي أنهما متساويان في حظوظ الفوز باللقب وتعادلا في القسم الأول من الدوري، ويهمه اليوم أن يأخذ البطولة «بذراعه» مثلما تردد جماهيره قبل مباراة اليوم، ويقوده المدرب الكرواتي داليبور الذي أحسن في عمله رغم الصعوبات الإدارية التي واجهته.



نجوم الأصفر يقودهم بدر المطوع في المقدمة ومعه لاعبون أكفاء باستطاعتهم تأجيل لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة ويتمتعون بخبرة المواجهات الحاسمة، ومن المتوقع أن يدخل مدرب الأصفر عناصره التي اعتاد أن يبدأ بها مع احتمالية مشاركة عبدالعزيز المشعان أساسيا بعد غياب، كما أتم محمد الفهد جهوزيته ودخل في تدريبات الفريق، ولا شك أن المدرب دالبيور يحذر كثيرا من الطلعات الهجومية للخصم وسيعمل على إيقاف مصادر التمويل.

مباريات لترتيب المراكز

وتقام أيضا ٦ مباريات لن تؤثر على تحديد اللقب بل لترتيب مراكز الدوري بعد أن تأكد رسميا هبوط «٧» فرق للدرجة الأولى في الموسم المقبل.



ويلتقي العربي والنصر معا ولكل منهما «٥١» نقطة للتنافس على المركز الثالث وذلك على ملعب صباح السالم، ويستضيف التضامن «٣٩» نقطة في ملعبه كاظمة «٤٠» نقطة، ويستضيف أيضا السالمية «٤٣» نقطة اليرموك «٢٣»، ويلتقي الجهراء «٣٩» على ملعبه صاحب المركز الأخير برقان «١٠»، ويتقابل الجاران الشباب «٢٨» والساحل «٢١» على ملعب الأول، وخيطان «٢٢» يلتقي على ملعبه الفحيحيل «٣٢» نقطة.