مبارك الخالدي

تتجه ادارة نادي الفحيحيل الى اسناد مهمة تدريب الفريق الاول لكرة القدم الموسم المقبل الى المدرب الصربي غوران موسيفيتش بديلا عن التونسي حاتم المؤدب الذي سيقود الفحيحيل الخميس المقبل امام فريق الساحل وهي آخر مباراة رسمية للمدرب مع الفريق.

وعمل المؤدب في الفحيحيل سنوات عديدة وبرز الموسم الحالي كواحد من افضل المدربين الذين تركوا بصمة مع فرقهم من خلال النتائج المميزة التي حققها وخصوصا القسم الثاني من بطولة دوري viva.

ولم يسعف الحظ الفريق للبقاء ضمن دوري الكبار للموسم المقبل على الرغم من التطور الملحوظ لاداء الفريق من الناحية الفنية والبدنية.

الجدير بالذكر ان المدرب المؤدب تلقى عددا من العروض الخارجية الا انه لايزال في مرحلة التقييم، إذ إنه يفضل البقاء في الكويت لاسباب اجتماعية.

وفي سياق متصل يعتبر الصربي غوران من المدربين المساعدين في الجهاز الفني وقريبا من لاعبي الفحيحيل.