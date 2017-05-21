وصل مساء أول أمس وفد منتخب الكويت الوطني لكرة العلم الى العاصمة الفلبينية مانيلا وذلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا للعبة والتي تستضيفها الفلبين وتنطلق في الـ 27 من مايو الجاري على مدار يومين، وبعد وصوله دخل منتخبنا في معسكر تدريبي قصير الأمد استعدادا للبطولة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأميركية (افاف) الشيخ مشعل طلال الفهد أن أزرق كرة العلم وقع في المجموعة الاولى الحديدية التي ضمت الى جانبه المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي اللذين يعدان من المنتخبات القوية والمتقدمة على مستوى قارة آسيا مضيفا أن المنتخب الكويتي يعتبر المصنف الثالث على مستوى القارة الصفراء وسبق له ان شارك في اكثر من بطولة آسيوية وعالمية وكان تحقيقه للمركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة الآسيوية الشاطئية الاخيرة التي اقيمت في بانكوك من ابرز النتائج التي حققها خلال مشاركاته المتعددة.

وشكر الفهد شركة سامسونج البابطين وشركة Ooredoo لدعمهما أزرق العلم للمشاركة في هذه البطولة متمنيا أن يحقق منتخب الكويت النتائج المرجوة بالرغم من قصر فترة الاستعداد للبطولة.