أحمد السلامي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان استمرار فريقه في تقديم المستويات الفنية نفسها التي سار عليها خلال منافسات الموسم دون أي تغييرعليها، وذلك تأكيدا منه على أن الفريق وإن انتهت آماله في الصعود إلى الدوري الممتاز لا يعني تراجع المستوى الفني وذلك احتراما منه لعمله الذي يحتم عليه أداء واجباته كاملة حتى آخر مباراة.



وقال: مباراة اليوم أمام الفحيحيل سنعمل على تقديم أفضل المستويات الفنية وسنواجه الفريق بكل ثقة ونعمل من أجل تحقيق الفوز وهو حق مشروع لكلا الفريقين، إلا أنه يعني لفريقنا دفعة معنوية لغرس روح المنافسة وعدم الاستسلام حتى وان تبددت الآمال في تحقيق مركز متقدم، لافتا إلى أن فريقه مكتمل الصفوف ولا يعاني من إصابات أو غيابات.

وأضاف: الفريق سيدخل اللقاء مكتملا الصفوف، وسأعمل على إتاحة الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب مزيد من الخبرات وصقل إمكاناتهم بصورة عملية متقنة، حيث سيتم تشكيل توليفة متكاملة تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة اضافة إلى الشباب الذين يتطلعون إلى إثبات وجودهم.



وختم يعقوب حديثه قائلا: خيطان لن يكون صيدا سهلا ولن نتنازل عن أي لقاء وننظر دائما إلى كل مباراة باعتبارها مصيرية، وسيكون لقاؤنا أمام القادسية مؤثرا ومحفزا في الوقت نفسه وهو آخر لقاء في الموسم، اذ نتطلع لمنح لاعبينا الفرصة الكاملة في اكتساب الخبرة عبر الاحتكاك مع لاعبين نجوم يمتلكون فكرا متطورا وخبرة تراكمية ستعود بالنفع والفائدة على اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل رائع مع خيطان إذا ما استمروا في مشوارهم من دون أن تعيقهم الظروف الدراسية أو العمل.