استقبلت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، سفير علامتها التجارية الرياضي الشاب عبدالعزيز الراشد بقاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي الأسبوع الماضي فور وصوله من بطولة Xterra Off-Roading في تاهيتي حيث حصد الميدالية الذهبية. ويعتبر الراشد أول كويتي وعربي يفوز في بطولة التراياثلون هذه. وكان في استقبال الراشد عدد من ممثلي Ooredoo والهيئة العامة لشؤون الرياضة.

هذا الإنجاز يؤهل البطل عبدالعزيز الراشد لرفع اسم الكويت في بطولات عالمية أخرى، حيث يعتزم الإعلان عن مشاركته قريبا في مسابقات عالمية أخرى.

ويعتبر التراياثلون سباقا على ثلاث مراحل، السباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري. وهذه الرياضة تتطلب من الرياضي الذي يمارسها امتلاك مواصفات معينة لكونها تعتمد على القوة والسرعة حيث إن مسافة السباحة 1.5 كيلومتر ومسافة ركوب الدراجة 30 كيلومترا و10 كيلومترات من الجري.

وتعليقا على إنجاز الراشد، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب الالتزام بتقديم الدعم للشباب المبدعين في مختلف مجالاتهم

وأضاف قائلا: «نحن سعداء برعايتنا للرياضي الشاب عبدالعزيز الراشد للسنة الثالثة، ودعمنا له يأتي من اهتمامنا بفئة الشباب ودعمنا لهم في تحقيق طموحاتهم، كما أننا فخورون بإنجازاته خلال الموسم الماضي، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.»

يجدر بالذكر أن هذه السنة الثالثة التي تقوم Ooredoo بدعم الراشد.

وتولي الشركة اهتماما كبيرا لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.