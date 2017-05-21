أجرت اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو اختبارات الأحزمة الملونة إضافة إلى اختبار الحزام الأسود مساء أمس الأول في معهد TNT بالجابرية لعدد 15 لاعبا على اختلاف أحزمتهم، من بينهم لاعب للحزام الأسود، وذلك بحضور وإشراف رئيس اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للووشو كونغ فو ناصر اللوغاني، ومدير المنتخبات المصرية السابق للووشو كونغ فو، والمستشار الفني للاتحاد العربي للووشو كونغ فو الخبير المصري نبيل النجدي، والمدرب الهندي المتخصص بأسلوب الوينج تشون Jiji Scaria، والمدرب والحكم ولاعب منتخب الكويت للتايكوندو (البومزا) أحمد الخليفي وعوض سيالة وبعض أولياء الأمور.

وانقسمت الاختبارات إلى شقين، الأول: الشق الفني، حيث يقوم اللاعبون بأداء اللكمات والركلات، والطرحات، والاشتباك، والثاني: الشق النظري، حيث يتم اختبار اللاعبين في القانون الخاص برياضة الكونغ فو، وقد ظهر اللاعبون بمستوى فني عال، وأدوا أداء طيبا بعد ثمرة تدريب وجهود لشهور متواصلة.

وفي نهاية الاختبارات قام اللوغاني بتوزيع الشهادات والأحزمة على اللاعبين الناجحين في الاختبارات، وسط فرحة الجميع، وشكرهم على مجهودهم وحرصهم على التدريب المتواصل، مؤكدا أن الكويت تعتني برياضة الووشو كونغ فو، وتسعى إلى تطويرها لتواكب المنافسات العالمية والقارية والعربية، موضحا أن اللجنة تقوم بعمل دورات متخصصة للمدربين والحكام، وإقامة الاختبارات الخاصة بالأحزمة، إضافة إلى تنظيم البطولات المستمرة، على اختلاف المراحل السنية.