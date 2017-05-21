اختار برنامج حصاد الملاعب عبر إذاعة دولة الكويت البرنامج العام أفضل نجوم الموسم الرياضي 2016/ 2017، وجاء الاختيار كما يلي: في حراسة المرمى خالد الرشيدي من السالمية، في خط الدفاع مهند الأنصاري (اليرموك)، مساعد ندا (القادسية) أحمد إبراهيم (التضامن)، فهد الهاجري (الكويت)، في خط الوسط يوسف الخبيزي (الكويت) رضا هاني (القادسية)، مشاري العازمي (كاظمة)، حمد أمان (التضامن) في خط الهجوم عبدالهادي خميس (الكويت)، حسين الموسوي (العربي)، وتم اختيار عمار اشكناني كأفضل حكم رضا هاني أفضل لاعب بدر طارق أفضل ناشئ.

عبدالعزيز المرزوق أفضل رئيس نادي، وأفضل لاعب اجنبي «ميدو» لاعب التضامن، أما أجمل أهداف الموسم فقد وقع الاختيار على هدف يوسف الرشيدي لاعب النصر في مرمي القادسية وهدف عبدالهادي خميس في مرمى الجهراء ووقع الاختيار على طلال المرشاد مدير الكرة بنادي التضامن كأفضل مدير. أما عن أفضل مباراة في الموسم فقد كانت بين التضامن والجهراء التي انتهت لصالح التضامن 4/3، وتم اختيار ظاهر العدواني مدرب النصر كأفضل مدرب في الموسم. جدير بالذكر أن برنامج الملاعب من تقديم جابر نصار والمحلل كابتن المنتخب الأولمبي السابق الدولي فهد كميل ومن إخراج ماهر الرويشد.

وقد صرح إبراهيم حبيب الفيلكاوي مراقب البرامج الرياضية في إذاعة الكويت أن المراقبة تجد كل دعم من قبل وكيل وزاره الاعلام طارق المزرم، ومن الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك ومتابعة سعد الفندي مدير البرنامج العام ولولاهم لما تطورت المراقبة وكنا مع الأحداث أولا بأول من خلال الاستديوهات المباشرة للكثير من البطولات ونسعى الى تقديم الأفضل.