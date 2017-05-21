أعلن رجل الأعمال فواز الحساوي أمس عن بيع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي لمستثمرين يونانيين، بعد 5 سنوات جاهد فيها الفريق من أجل وصول النادي للدوري الممتاز.

وقال الحساوي في تغريدات له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حظرنا من تسجيل اللاعبين وكانت من أهم العوامل المؤثرة سلبا على وضع الفريق، عندما قمت بشراء النادي كان بنفس الدوري الذي تركته». وأضاف: «خلال أول موسمين كنت قريبا من التأهل للأدوار النهائية ولكن لم نوفق وبعد ذلك الكل يعلم مدى تأثر الفريق بإصابات أعمدة الفريق الأساسية».

وتابع: «لذا تم دعم الأكاديمية عن طريق التركيز على صقل المواهب لخدمة الفريق الأول ولله الحمد استطعنا تحقيق دوري تحت 18 بعد غياب قرابة 17 عاما».

وشدد الحساوي: «لم نهبط أو نصعد ولكن الفرق أنني عندما استلمت النادي كان لدي فقط 16 لاعبا 9 منهم مهاجمين بالفريق الأول والأكاديمية بلا مواهب».

وزاد: «بعدها استطاع فريق تحت 21 عاما أيضا تحقيق لقب الدوري والآن يوجد بالفريق الأول عدد 5 لاعبين أساسيين من أكاديمية النادي وغيرهم بانتظار الفرصة».

ولفت: «حاليا النادي لديه قاعدة تستطيع أن تخدم النادي على مدى سنوات مقبلة ولاعبين لهم القيمة الفنية والسوقية بالفريق الأول أو المراحل السنية». واختتم الحساوي قائلا: «أتمنى التوفيق للملاك الجدد والنادي واللاعبين وتحقيق حلم العودة للدوري الممتاز».