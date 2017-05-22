عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الصليبخات أحمد عبدالكريم إن تجديد تعاقده لتدريبات الفريق في الموسم المقبل أمر يخص مجلس إدارة النادي أولا ومن ثم يبدأ النقاش معهم في حال رغبتهم بذلك، مشيرا إلى أنه «مرتاح» في الصليبخات لأنه قدم كل ما لديه من الناحية التكتيكية للاعبين ولم يقصر في أداء واجبه حاله حال الجميع في النادي، موضحا أن الفريق هبط لدوري الدرجة، وهو أمر قاتل من أجل عدم حدوثه، لكنه ورغم الهبوط راض عن الفريق واللاعبين بسبب الأداء الذي ظهروا فيه في معظم مباريات الموسم خصوصا أمام فرق الصدارة، حيث لم تكن هناك فوضى في اللعب بل كان الفريق يقاتل من أجل الفوز في كل مباراة.

وبين عبدالكريم أن بعض الظروف وسوء والتوفيق أمام المهاجمين وافتقادنا لرأس الحربة الصريح الذي يترجم الفرص لأهداف من أهم أسباب تراجع مستوى نتائج الفريق، مشيرا إلى أن بعض المحترفين لم يخدموا الصليبخات بالشكل المطلوب، مبينا أن الفريق حقق 17 نقطة في القسم الأول بينما نال في الثاني 3 نقاط وهو تراجع كبير على مستوى النتيجة وكما ذكرنا لم يكن بسبب الأداء بل بسبب عدم ترجمة الفرص إلى أهداف، وخير دليل المستوى الذي ظهرنا فيه أمام القادسية في الجولة الـ 27 لكننا خسرنا في نهاية المطاف 2-0 وهو مستوى مقارب لمواجهة الذهاب التي فزنا فيها 2-1 لذلك في بعض الأحيان في كرة القدم تحتاج لتفاصيل صغيرة من أجل إحراز الهدف الذي تضعه في بداية الموسم والمتمثل في البقاء بدوري الأضواء.

وبين عبدالكريم أن التشكيلة الحالية للفريق تحتاج لدعم في بعض المراكز من قبل لاعبين محترفين وكذلك للاعبين محليين سيساهمون بعودة الفريق للدوري الممتاز مرة أخرى بصورة سريعة، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري لم يقصر مع الفريق منذ بداية الموسم وكان داعما للجهاز الفني رغم النتائج السلبية في نهاية الموسم، وهو أمر ليس بغريب عليهم خصوصا أنهم كانوا قريبين من اللاعبين والجهاز الفني في كل الأمور التي حدثت طوال الموسم سواء في التدريبات أو المباريات.

وختم عبدالكريم حديثه بالقول إنه كان سعيدا بتجربة الصليبخات سواء استمر مع الفريق أو لم يستمر.