أصدر النادي البحري بيانا بمناسبة مرور الذكرى الثانية لوفاة فقيد الكويت وأحد رجالها الكبار وممن له دوره وبصماته في تأسيس النادي الفقيد الراحل جاسم محمد الخرافي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 21 مايو 2015.



وقد استذكر النادي في بيانه المشوار الحافل بالعطاء للفقيد الراحل، وأياديه الكريمة البيضاء في خدمة النادي ودوره الكبير في إرساء دعائمه وتأسيسه، وعلى امتداد رئاسته لمجالس الإدارات منذ المجلس الأول عام (67/68) حتى مجلس عام 73/74، ودوره الكبير في بناء صرح النادي وفي اختيار موقعه الحالي، وفي تحقيق أهدافه وتعزيز دوره في مجال الأنشطة المختلفة والرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة التجديف والشراع والكاياك، إلى جانب مشوار عطائه الوطني الكبير والحافل في خدمة الكويت على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأكد النادي البحري في بيانه أن ذكرى الفقيد الراحل ستبقى محفورة في قلوب أعضاء النادي ولاعبيه والجميع، وعلى امتداد الأجيال المتعاقبة، ومحفوظة في السجل الذهبي النادي.