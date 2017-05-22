يعقد في الثامنة من مساء اليوم بصالة نادي الكويت المغطاة المؤتمر الصحافي لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لكرة قدم الصالات للبراعم كرة القدم بمشاركة 16 فريقا، التي تقام تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، خلال الفترة من 29 الجاري حتى 9 يونيو المقبل.

يترأس المؤتمر الصحافي مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان، الذي سيعلن عن المكافآت التي سيتم منحها للفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى والجوائز التي سيتم تقديمها للجماهير يوميا، بالإضافة إلى كشف النقاب عن مشاركة عدد من نجوم كرة القدم الكويتية الحاليين والسابقين في مباراة استعراضية ودورة رباعية.

ويتحدث الرشدان خلال المؤتمر الصحافي عن نظام البطولة التي تهدف الشركة الكويتية للاستثمار من خلالها إلى نشر الوعي الرياضي للشباب وغرس مفهوم الفريق الواحد والمنافسة الشريفة وإفراغ طاقاتهم بما يفيد وينمي أجسادهم وعقولهم وخلق الروح الوطنية والرياضية بين النشء الكويتي.