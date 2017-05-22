تعاقد مجلس إدارة نادي برقان مع مدرب السالمية السابق لكرة القدم الوطني محمد دهيليس لقيادة الفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل ٢٠١٧-٢٠١٨ وذلك خلفا للمدرب الصربي الكسندر.

ويعتبر دهيليس من أبرز المدربين الوطنيين، حيث سبق له أن درب فرق أندية الشباب والساحل والفحيحيل وأخيرا فريق السالمية منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ والموسم الحالي الذي قدم خلاله مستوى جيدا.

كما حصل على الليسن الآسيوي عام ٢٠٠٢ ودبلوم المحترفين PRO من الاتحاد الآسيوي ٢٠١٤.

بدوره، تقدم المدرب الوطني محمد دهيليس بالشكر الجزيل الى رئيس وأعضاء إدارة نادي برقان لثقتهم الكبيرة فيه بتولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أن هدفه المقبل هو النهوض بالفريق والصعود به لدوري الأضواء الموسم بعد المقبل.

وأضاف: لمست تعاونا كبيرا من قبل جهاز اللعبة برئاسة رئيس النادي هملان الهملان الذي أكد لي توفير كل متطلبات الفريق ومنها معسكر خارجي سيكون إعدادا مناسبا للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

أما فيما يتعلق بمحترفي الفريق فأوضح دهيليس أن هناك عدة أسماء من لاعبين محليين وآخرين من الخارج ستتم دراسة السيرة الذاتية لكل لاعب على حدة واختيار الأنسب الذي سيخدم الفريق، مشيرا إلى أن من يقدم ويعطِ الفريق في التدريبات والمباريات التجريبية ويكن بقمة جهوزيته فسيحجز مكانه في الفريق.