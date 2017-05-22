حامد العمران

إذا اردنا أن نذكر اسم لعبة المبارزة فلابد أن نقف بكل فخر واعتزاز عند اسم بطل العرب للناشئين والنادي العربي خالد الجهرمي الذي يقدم مستوى لافتا في سلاح المبارزة (فلوريه) في جميع البطولات التي يشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث تمكن في مطلع الشهر الجاري من تحقيق المركز الأول فردي في البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، وأيضا المركز الأول في بطولة الفرق ناهيك عن تميزه في البطولات المحلية بحصوله على المركز الأول بالفردي والفرق، بل وتجاوز فئته ليحقق المركز الثالث في العمومي بالفرق والفردي، وكانت المفاجأة الكبرى بتغلبه على جميع خصومه في البطولة التنشيطية للعمومي واعتلائه منصة التتويج معلنا عن ولادة بطل ينتظره مستقبل مشــرق فــي عالــم المبــارزة متى ما وجد الاهتمام الكافي بوضع خطة مستقبلية تهدف لإحراز مركز متقدم على المستوى القاري.

وأكد الجهرمي أن لعبة المبارزة تعتبر ملاذه الأول والوصول إلى القمة جاء نتيجة للالتزام بتعليمات المدرب الإيراني محمد مير محمدي والانتظام في الحصص التدريبية وفق برنامج مدروس يتدرج بشكل تصاعدي يضمن الوصول إلى ذروة المستوى الفني مع ختام البطولات في كل موسم، مشيرا الى ان المنافسات على المستوى المحلي اشد وأقوى من المنافسات العربية لوجود لاعبين محليين يتميزون بالمستوى الفني الراقي والعالي، مشيرا إلى أن لعبة المبارزة في الكويت من شأنها أن تصل إلى المصاف المتقدمة على المستوى القاري متى ما تم توفير المعسكرات الناجحة بشكل دوري في أوروبا التي تعتبر معقل اللعبة، مؤكدا أن اللاعب الكويتي يحتاج إلى الاحتكاك القوي وزيادة الجرعات التدريبية للوصول إلي الهدف المنشود.

وكشف الجهرمي أن هدفه المقبل التأهل إلى الأولمبياد وتمثيل الكويت على المستوى العالمي والمساهمة في رفع علم الكويت في المحافل الدولية، متمنيا سرعة رفع الإيقاف ليتسنى للاعبين المشاركة في البطولات الآسيوية المقبلة، لاسيما ان المستوى الفني للاعبي منتخب الكويت يجعلهم رقما صعبا على المستوى الآسيوي.

وأوضح بطل العرب أن قدوته في الملاعب والده بطل المبارزة السابق خالد عبدالنبي ومدير اللعبة في العربي، مشيرا إلى أن القلعة الخضراء تربعت على عرش المبارزة قبل ثلاثة مواسم بتحقيق كأس التفوق العام وفي آخر موسمين احتل الأخضر الوصافة، مؤكدا أن اللاعبين عاقدون العزم على استرجاع الزعامة في الموسم المقبل بالعودة إلى المكان الطبيعي على قمة هرم اللعبة، مبينا أن إدارة النادي وفرت كل الإمكانيات سواء الفنية أو المعنوية أو المادية، وذلك من خلال وجود أكفأ المدربين إلى جانب توفير صالة تكاد تكون الأفضل على المستوى المحلي ما يساهم وبشكل كبير في تنفيذ البرنامج الإعدادي الصحيح الموضوع من قبل إدارة اللعبة والأجهزة الفنية.

وفي الختام، شكر الجهرمي اتحاد اللعبة على حرصه الكبير على اللاعبين واللعبة من خلال وضع البرنامج المناسب للمسابقات المحلية وتوفير الأجهزة الفنية المناسبة لإعداد اللاعبين للبطولات الخارجية، متمنيا التوفيق للاعبي المنتخب في البطولة المقبلة التي تستضيفها الكويت في سبتمبر المقبل وهي بطولة غرب آسيا.