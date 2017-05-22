برعاية الهيئة العامة للرياضة وبحضور مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم وأنس التميمي رئيس النادي أقام نادي توسما سترز المهرجان الختامي السنوي لمهارات الشباب والإلقاء والخطابة والارتجال لعام ٢٠١٧ بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة والذي تم فيه تكريم أكثر من ٤٥عضوا من أعضاء النادي من قبل حامد الهزيم وأنس التميمي رئيس النادي والإشادة بالجهود التي تمت من الجميع

وأعرب التميمي عن سعادته لإقامة هذا الحفل لأسرة النادي الذي قدم الكثير من الإنجازات منذ انطلاقه.

واضاف ان أعضاء النادي حصدوا مراكز طيبة في العام الماضي في ميثاق البحرين وأقام هذا العام العديد من الفعاليات وترتيب الإلقاء والخطابة للشباب والشابات.

واشاد التميمي بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة وادارة الرياضة للجميع لأنشطة النادي سواء من الناحية المادية والمعنوية والمتابعة المستمرة لأنشطة النادي.

بدوره، أكد الهزيم حرص مدير ادارة الهيئة الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح على دعم أنشطة الشباب في مختلف الأنشطة، مشيدا بجهود نادي توسما سترز التي ساهمت في الارتقاء بمهارات الشباب والإلقاء والخطابة والقيادة والارتجال.

وفي الختام قام الهزيم والتميمي بتكريم جميع أفراد أسرة النادي.