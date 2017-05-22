يعقوب العوضي



توصلت إدارة برقان الى اتفاق مبدئي مع المدرب الجزائري محمد مسعودان لقيادة دفة فريق اليد الأول خلفا للمدرب الوطني سالم انس والذي قاد الفريق في عدة مواسم ،حيث تتجه الإدارة الى اعتماد المدرسة الجزائرية في لعبة اليد .

الى ذلك تتجه النية لدى الادارة الى اعتماد أنور العتيبي مديرا للفريق الأول خلفا لفواز الداهش المدير السابق ، ًحيث يملك العتيبي خبرة ميدانيه واسعه تجلت في ادارته يد العربي قبل سنوات عدة.

ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز الإداري في برقان فهد بوخرما ان الإدارة تتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل مثمنا الدور الكبير الذي قام به فواز الداهش والمدرب الوطني سالم انس.

وقال : لقد قدم الداهش الكثير كما قدم المدرب انس أيضا والان نحن نبحث عن مزيد من النجاح لنتابع مسيرة اليد الممتازه ونسعى لتطويرها بجميع المراحل السنية.

وأضاف نعتقد ان المدرب مسعودان قادر على قيادة الفريق وتحقيق الأهداف المرسومة وعلينا العمل بجهد مضاعف للوصول الى النتائج المرضية في الموسم المقبل.