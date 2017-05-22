ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم مبارك الخالدي يعقوب العوضي- أحمد السلامي سامي الحسن

فجر القادسية غضبه في مرمى منافسه الأول الكويت وسجل ثلاثة أهداف ردا على هدف الأبيض المبكر في مباراة تألق فيها الاصفر وهزم خصمه على ملعبه وعاد الى الصدارة مرة أخرى برصيد «٦٤» نقطة مقابل «٦٣» للكويت في الجولة «٢٩» لدوري viva بانتظار الجولة الأخيرة الخميس المقبل التي ستحسم اللقب لأحدهما حيث سيلتقي القادسية خيطان ويقابل الكويت السالمية.



أجمل ما في الشوط الأول كان هدفي الفريقين، الأول سجله جمعة سعيد الذي أخرج كل مهارته وأسقط المدافعين والحارس الفضلي وسجل مبكرا هدفا جميلا «١٢» وتعادل القادسية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق رضا هاني بعد جملة تمريرات متقنة هيأ بها صالح الشيخ كرة مثالية لزميله هاني الذي أحسن التسديد في مرمى مصعب الكندري «٤٦».



القادسية كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وكأن الكويت استفزه بالهدف المبكر فنظم صفوفه ووصل لمرمى خصمه وهدده وأضاع فرصا قبل ان يدرك التعادل، ولعب الأصفر بتشكيلة «ناقصة» غاب عنها ابرز المدافعين مساعد ندا وخالد ابراهيم وأشرك المدرب داليبور لاعبيه ضاري سعيد وعبدالرحمن العنزي، وأحسن خط الوسط بقيادة صالح الشيخ ورضا هاني ومعهما بلانكو ومحمد خليل، فيما احدث بدر المطوع قلقا لدفاع الخصم، ولو كان داسيلفا في حضوره المعتاد بعد شفائه من الاصابة لسجل هدفا من الفرص التي سنحت له.



الكويت سجل هدفا مبكرا واكتفى، وتراجع بلا مبرر وترك وسط الملعب لخصمه ويسأل عن ذلك لاعبوه محمد كامارا وشريدة الشريدة وعبدالله البريكي وفهد العنزي، ولم يهدد لاعبو الكويت بعد هدفهم مرمى أحمد الفضلي في ظل صمت من مدرب الكويت محمد عبدالله الذي كان عليه التدخل لتغيير نهج فريقه من اللعب السلبي إلى الإيجابي، وحاول جمعة سعيد تهديد مرمى الخصم لكنه وجد مراقبة من المدافعين.



هدفان صاعقان



ومع مطلع الشوط الثاني وضح أن الأصفر لن يرضى بالتعادل وحصل على ركلة جزاء صحيحة إثر عرقلة من سامي الصانع لبدر المطوع قام الثاني بتنفيذها بإحكام «٤٧»، وأدخل مدرب القادسية مهاجمه أحمد الرياحي بدلا من داسيلفا.



وفي نشوة التقدم بالنتيجة وارتفاع المعنويات، اقتحم كابتن الأصفر صالح الشيخ «٣٥» سنة دفاع الخصم وراوغ لاعبيه وسدد كرة قوية في مرمى الكويت مسجلا الهدف الثالث «٥٧» وسقطت معها المباراة بيد الأصفر، ولم تجد التغييرات التي أجراها مدرب الكويت أثرا في تنشيط الفريق الذي نظم هجمات على فترات متفاوتة نجح الحارس احمد الفضلي في إبطالها، في حين استبسل لاعبو القادسية وحفظوا مرماهم وحافظوا على النتيجة التي أعادتهم إلى الصدارة مرة أخرى في مباراة استحق فيها الفوز.أدار المباراة الحكم علي محمود ولم يجد صعوبة في إداراتها لتعاون اللاعبين معها وأنذر رضا هاني وفهد العنزي وحسين حاكم، وطرد سعود المجمد بعد اطلاق صافرته.



النصر ثالث الدوري رسمياً



حسم النصر المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري رسميا بعد فوزه على مستضيفه العربي ٤ ـ ١ وسجل اهداف النصر المحترف ارنست برافو (٣٨ ـ ٤٩) ومحمد خالد (٨٦) ومحمد عبدالله (٨٩)، بينما سجل هدف العربي علي خلف (٦٥) ليرفع بهذا الفوز رصيده الى ٥٤ نقطة بينما تجمد رصيد العربي عند ٥١ نقطة، كما شهد اللقاء طرد محمد البذالي لاعب العربي.



جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة النصر الذي فرض أسلوبه وبسط نفوذه على مستضيفه العربي الذي لم يكن قادرا على مجاراته بالصورة المتوقعة له، وتمكن النصر من الحفاظ على توازنه وتسجيل هدفين اثرا سلبا على معنويات لاعبي «الأخضر» الذين كانت خطوطهم متداخلة وغير واضحة المعالم، اضافة الى عدم قيام اللاعبين بأدوارهم الدفاعية مما سهل المهمة على لاعبي النصر، وافتتح التسجيل محترف النصر ارنست برافو في الدقيقة ٣٨ ليعود مجددا وينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٤٩ ومؤكدا ان «العنابي» استحق ان يتسيد مجريات الشوط.



اما الشوط الثاني فقد جاء مشابها لسابقة مع تحفظ واضح وملحوظ من قبل لاعبي الفريقين، حيث سعوا الى استغلال الفرص المتاحة دون ان تؤثر تحركاتهم سلبا على فرقهم إذ استمر تمركز الكرة في وسط الملعب في ظل هجمات متبادلة غير مكتملة الأركان مع تحصين خطوط الدفاع من قبل لاعبي الفريقين، ونجح البديل الناجح علي خلف في تقليص الفارق بتسجيله هدفا في مرمى حارس النصر احمد عادي في الدقيقة ٦٥ واستمرت معها المحاولات من جانب «الأخضر» الا ان محاولاته باءت بالفشل ليأتي الهدف الثالث بإمضاء محمد خالد (٨٦) فيما جاء الهدف الرابع ومسك الختام بتوقيع محمد عبدالله (٨٩) وشهد اللقاء في آخر لحظاته حالة طرد لاعب العربي محمد البذالي.



فوز برتقالي



تمكن كاظمة من الفوز على التضامن ٦ ـ ٣ في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، وبهذ الفوز ارتفع رصيد البرتقالي للنقطة الـ٤٣ في المركز الخامس، فيما ظل رصيد أبناء الفروانية عند النقطة الـ ٣٩.سجل أهداف الفائز علي أشكناني (١١) واليكس ليما (١٥) وباتريك فابيانو هاتريك (٣٤ و٤٤ و٩٠) وناصر فرج (٥٤)، فيما سجل للتضامن حامد الرشيدي (١٣) وحميد ميدو (٢٦) وسليمان الهاجري (٨١).



اليرموك يتجاوز السماوي



تغلب اليرموك على السالمية في المباراة التي جمعتهما على ستاد ثامر ٣ ـ ٢، سجل لليرامكة برنس أبيدي هدفين (٤٥ و٧٦) وصامويل زوكو (٧٢)، بينما سجل للسماوي عدي الصيفي (٣٥) وأحمد عبدالغفور (٥٣).وتراجع السالمية للمركز السادس برصيده السابق ٤٣ نقطة، فيما ارتفع رصيد اليرموك للنقطة الـ ٢٦.الجهراء يتعادل مع برقانوفي لقاء آخر، حول الجهراء خسارته مع برقان الى تعادل ٢ ـ ٢ في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ستاد مبارك العيار، وسجل هدفي برقان وسام الادريسي (31 و46)، بينما سجل هدفي التعادل للجهراء المحترف روجي (٦٦) وفهد باجية (٦٧) ليحظى كل منهما بنقطة واحدة ليرتفع رصيد الجهراء الى ٤٠ نقطة واصبح رصيد برقان (١١) نقطة.



الفحيحيل تجاوز خيطان



وعلى ستاد علي صباح السالم تجاوز الفحيحيل خصمه خيطان 2 ـ 0.سجل هدفي الفحيحيل محترفه عبدو كوليبالي (٤٨) وسعد العجمي (٨٧).وبذلك رفع الفحيحيل رصيده الى 35 نقطة، بينما بقي خيطان على رصيده السابق 22 نقطة.أدار المباراة الحكم عمار أشكناني وأنذر كلا من الامام سيدي وعبدالله عشوان من خيطان، وعبدالله ماوي من الفحيحيل.وعلى ستاد نادي الشباب تعادل الساحل مع الشباب بنتيجة 3 ـ 3 وسجل للشباب عيسى باه (5) علي سلمان (9) ومرزوق نايف (41).فيما سجل للساحل فرحان سعد (51) وزين العابدين (83).ورفع الشباب رصيده الى 29 نقطة بينما اصبح رصيد الساحل 22 نقطة. أدار اللقاء الحكم فهد السهيل.

لقطات

بدأ توافد جماهير مباراة الكويت والقادسية على ستاد نادي الكويت منذ الساعة السادسة مساء.ساهم التواجد الكثيف لرجال وزارة الداخلية والحركة المرورية في انسابية حركة الدخول والخروج.إدارة ستاد نادي الكويت أحسنت في فتح بوابات الستاد مبكرا ما سهل دخول جماهير الفريقين.العلاقات العامة بنادي الكويت وضعت كل إمكانياتها تحت تصرف لجان اتحاد كرة القدم ما سهل على المعنيين إدارة وإخراج المباراة قبل ان تنطلق.القادسية كان البادئ في الدخول لإجراء عمليات الإحماء وكان في الساعة الـ 6.20، بينما دخل الكويت في الساعة الـ 6.30.بقي لاعبوا القادسية طويلا داخل الملعب يحتفلون مع جماهيرهم وسط أهازيج الفوز والفرح.