أحمد السلامي

أكد وزير التجارة ووزيرالشباب بالوكالة خالد الروضان أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم إشكال بهدف إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بإرجاع النقاط الثلاث للكويت. وأضاف في تغريدة له على «تويتر»: قمت بتوجيه الإدارة القانونية لدى الهيئة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم بالاستئناف.

وكان اتحاد كرة القدم قد تلقى إخطارا رسميا من قبل الهيئة العامة للرياضة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الكلية باحتساب النقاط الثلاث لمصلحة نادي الكويت وخصمها من نقاط العربي في القضية محل النزاع والتي فصل القضاء فيها الخميس الماضي برئاسة المستشار د.عماد الحبيب وعضوية أ.إيهاب جبر وأ.لطفي المنهراوي، والتي اختصم فيها نادي الكويت بصفته ضد وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصفته، حيث قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351/ 2017 الصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون إعلان.

وجاء في الكتاب الصادر عن الهيئة العامة للرياضة والممهور بإمضاء نائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح والموجه لرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم: الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم (1953) لسنة 2017 إداري والمقامة من نادي الكويت ضد الهيئة العامة للرياضة في شأن الحكم الصادر والقاضي منطوقة بإلغاء القرار رقم 351/2017 والصادر من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه وبدون إعلان، وموضوعه نتيجة مباراة الكويت والعربي في الدوري، وإذ نخطركم بصدور ذلك الحكم بجلسة 18 الشهر الجاري للعلم والاحاطة وعمل اللازم قانونا.

وبذلك يكون الكويت قد تصدر بطولة الدوري رسميا بعد أن زاد رصيده إلى 66 نقطة بدلا من 63 نقطة، فيما أصبح رصيد العربي 48 نقطة بدلا من 51 نقطة، وحل القادسية في المركز الثاني بمجموع 64 نقطة.

.. و«المؤقتة» تعتمد النتيجة رسمياً

عبدالعزيز جاسم

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم إخطار ناديي العربي والكويت بكتاب الهيئة العامة للرياضة وبمنطوق حكم المحكمة الصادر بتاريخ 18 مايو الجاري.



وبناء عليه، اعتبرت اللجنة فريق الكويت فائزا على العربي بنفس النتيجة التي انتهت عليها المباراة في القسم الأول من دوري ڤيڤا (2 ـ 1).