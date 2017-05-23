مبارك الخالدي

أوضح المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل أن الخسارة أمام النصر في الجولة الـ ٢٩ للدوري كانت متوقعة وليست مفاجأة، وقال العبكل لـ «الأنباء» عانى الفريق مشاكل النقص العددي للاعبين في الأسابيع الأخيرة سواء في التمارين أو المباريات بسبب الإصابات أوغيابات اللاعبين لأعذار مختلفة منها ظروف الاختبارات الدراسية.

وأضاف: نحن لا نقدم الأعذار لكن هذه هي الحقيقة وهذا قدر الفريق رغم أن الجهازين الفني والإداري حاولا مع مجلس إدارة النادي بشتى الطرق تجاوز هذه الصعاب اذ يحسب للجهاز الفني احتواء النقص العددي بالاعتماد على عناصر فريقي تحت ١٩ و١٧ سنة واثبتوا كفاءة عالية.

وتابع: نتمنى أن تحظى هذه العناصر الشابة بالرعاية والاهتمام اللازم للإعداد للموسم المقبل وهم ذخيرة العربي الحقيقية ويحملون على أكتافهم شعار النادي بكل ولاء وإخلاص. وقدم العبكل الشكر لزملائه في الجهازين الفني والإداري والدور الكبير لمجلس الإدارة الذين عملوا بتعاون كبير في الأسابيع الماضية لإبعاد اللاعبين عن الظروف الخارجية والمشاكل أملا في تحقيق نتائج جيدة.