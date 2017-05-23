أحمد السلامي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر فلاح غانم عن تخصيص مكافأة بطولة الدوري كاملة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والتي سيتم منحها من قبل اتحاد الكرة للفريق الفائز بالمركز الثالث والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار، بحيث يتم توزيعها على لاعبي الفريق بالتساوي وذلك تقديرا من مجلس الإدارة لمجهود اللاعبين الذين قدموا موسما مميزا من شتى النواحي.

وقال: سنقوم بعمل الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقات الرسمية من قبل الهيئة العامة للرياضة لتمكيننا من إقامة معسكر تدريبي خارجي خلال الاجازة الصيفية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وهو ما نهدف من خلاله إلى إعداد وتجهيز اللاعبين خاصة وأنهم مجهدون بعد عناء موسم مضغوط في المباريات.

وكان فريق نادي النصر قد تمكن من تحقيق الفوز على العربي 4-1 في مباراة حسمها «العنابي» خلال مجريات الشوط الأول والذي نجح فيه في تسجيل هدفين عن طريق محترفه ارنست برافو وهدفين في الشوط الثاني سجلهما كل من محمد خالد ومحمد عبدالله بينما سجل الهدف الشرفي للعربي علي خلف.