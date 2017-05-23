السباق أقيم في باريس ٢٠ الجاري

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الراعي لسلسلة سباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية، عن فوز السائق سيباستيان بويمي في سباق الخطوط الجوية القطرية فورمولا إي باريس 2017.

وتعتبر الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي والراعي الرئيسي لسباق الخطوط الجوية القطرية فورمولا إي باريس 2017 الذي أقيم في محيط مجمع مباني ليز أنفاليد بالعاصمة الفرنسية في 20 الجاري، يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية هي أيضا الشريك الرسمي لسباق فورمولا إي نيويورك، الذي سيقام للمرة الأولى في ريد هوك في مدينة بروكلين في 15 و16 يوليو 2017.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يسرنا في الخطوط الجوية القطرية أن نكون الراعي الرسمي لسباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية في باريس ونيويورك.

فالخطوط الجوية القطرية ملتزمة على الدوام بدعم الرياضة كعنصر أساسي يسهم في تقريب المسافة بين المجتمعات.

والفورمولا إي مسابقة مبتكرة وجريئة وذكية في أسلوبها ومفهومها، وهي القيم التي تتميز بها الخطوط الجوية القطرية من خلال أسطولها الحديث الذي يعد واحدا من أكثر الأساطيل كفاءة في السماء من حيث استهلاك الطاقة».

وأضاف: «نحن متشوقون لسباق فورمولا إي نيويورك الذي سيقام هذا الصيف، حيث سنقدم درجة رجال الأعمال الجديدة كيو سويت التي تم الكشف عنها مؤخرا والمتوافرة في وجهة باريس».

وكانت الطبعة الثانية لسباق الفورمولا إي في المنطقة الساحرة إسبلاناد دي أنفاليد في باريس، وفرت للمتسابقين والزوار تجربة رياضية استثنائية، كما منحت كبار الشخصيات والضيوف وكذلك الصحافيين الفرنسيين والدوليين فرصة المشاركة في المنافسة والأنشطة التي نظمتها الفورمولا إي وشريكتها الخطوط الجوية القطرية.