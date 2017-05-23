عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق لكرة القدم في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي إن إدارة الفريق سترفع تقريرا لمجلس الإدارة تطلب فيه عدم التجديد مع محترفي الفريق الحاليين الأردني خالد نزار والنيجيري برنس أبيدي والبرازيلي صامويل أوليفيرا باستثناء العاجي صامويل زوكو الذي مازلنا في مفاوضات معه من اجل التجديد وتتضح الصورة بعد انتهاء الدوري الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المحترفين الذين لن يتم التجديد معهم لم يكونوا بالمستوى المأمول أو المنتظر رغم محاولاتهم تقديم كل ما لديهم لكننا في نهاية الأمر نبحث عن مصلحة الفريق بتدعيمه بمحترفين أفضل من أجل الصعود للدوري الممتاز مرة اخرى.

وعن الفوز في مواجهة السالمية 3-2 في الجولة الـ29 من دوري VIVA، أكد الفيلكاوي أن مستوى اليرموك لم يتغير كثيرا بل النتائج لم تخدمه فهو كان يظهر بمستوى جيد لكن النتيجة النهائية للمباراة كانت مختلفة لذلك لم يكن مستغربا تحقيق الفوز أمام السالمية الذي نحترمه ونقدره، مشيرا إلى أن الفوز يعتبر معنويا للفريق لكنه لم يمنع الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الذي حسم منذ اكثر من جولة.