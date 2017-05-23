قال مخرج دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات محمد الطني ان النسخة الـ38 ستكون مميزة على مستوى النقل والإخراج، من خلال استخدام احدث التقنيات.

وكشف ان اللجنة المنظمة للدورة اعتادت على التميز والتفرد وتحقيق المزيد من النجاحات كل عام، ما يضع فريق العمل امام مسؤوليات وتحديات كبيرة ليكون على قدر تطلعات وآمال الجماهير.

وقال الطني في تصريح صحافي: «مباريات الدورة ستنقل بالكامل عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية «سبورت» بتلفزيون الكويت، بتقنية جودة الصورة full hd وذلك باستخدام كاميرات altra super slow للمرة الاولى في مجال مباريات كرة القدم داخل الصالات، وهي التقنية التي تستخدم حاليا في الدوريات الاوروبية ودوري الابطال».

وتابع: «نستخدم هذا العام 22 كاميرا داخل صالة الشهيد فهد الأحمد باتحاد كرة اليد في نقل جميع المباريات، الى جانب كاميرا مثبتة في أعلى الصالة لرصد كل التحركات بزاوية 360 درجة، وهي من احدث الكاميرات التي تستخدم ايضا في المسابقات العالمية داخل الصالات». وبخصوص الاستديو التحليلي، أوضح الطني: «سنواصل العمل باستخدام احدث التقنيات لكي يخرج الاستديو بأفضل صورة، وسنستعرض اسماء اللاعبين بأحدث التقنيات التي يظهر فيها اللاعبون بأشكالهم الحقيقية داخل الاستديو، وذلك برفقة محلل الدورة الفني الكابتن حمد العثمان، والمقدم المتألق نادر كرم، كما نستضيف ثلاثة نجوم كبار كل اسبوع».

وكشف الطني ان الاستديو «Virtual reality studio» سيعرض تقارير مميزة على مدار ايام الدورة الـ28، من اعداد المعد المتميز غازي شريف، كما سيتواجد الفنان شهاب حاجية داخل الصالة لتقديم المسابقات، الى جانب اجراء مقابلات مع اللاعبين والمدربين وضيوف الدورة.

كما حرص الطني على توجيه الشكر للداعمين وخص بالذكر: «وزارة الاعلام على دعمهما الكبير للدورة من خلال تقديم كل التسهيلات وكان آخرها سيارة «السيف» احدث سيارات النقل الخارجي في الشرق الاوسط»، واثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله للدورة، وكذلك طارق المزرم وكيل وزارة الاعلام، ومجيد الجزاف مدير قناة سبورت والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون.

وقال الطني في ختام تصريحه ان اللجنة المنظمة ستفتقد هذا العام مجهودات خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة، متمنيا له التوفيق في مهامه الاخرى، كما اكد ثقته في عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة للسير على نفس النهج والمحافظة على نجاحات الدورة.