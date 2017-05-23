اختتمت بطولة المغفور له الشيخ علي صباح السالم للرماية بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني ورماة وراميات أكاديمية الشيخ سعد للرماية الاولمبية واشتملت على منافسات الرماية الاولمبية في رماية الاطباق الطائرة (سكيت ـ تراب ـ دبل تراب).

وحضر الحفل الختامي الشيخ ثامر علي صباح السالم رئيس جهاز الامن الوطني وم. دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ومحمد مصطفى كرم نائب رئيس مجلس الادارة وم. محمد الغربه امين السر المساعد وم. حسام الرومي عضو مجلس الادارة.

وقال ان الشيخ علي صباح السالم الصباح ـ طيب الله ثراه ـ عندما كان وزيرا للدفاع بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم تحمل بكل اقتدار مسؤولية اعادة اعمار وبناء قواتنا المسلحة الباسلة وساهم بتجهيز ودعم قوات الامن والداخلية خلال توليه منصب وزير الداخلية، وان مجلس ادارة نادي الرماية حرص على تنظيم هذه الكأس ليستذكر الابناء ذكراه العطرة ومواقفه البطولية المشرفة وحتى ينهل ابطال الكويت في رياضة الرماية من شجاعته وان ذكراه ستظل عزيزة على قلوب اهل الكويت.

بدوره، اعرب الشيخ ثامر علي صباح السالم رئيس جهاز الامن الوطني عن تقديره لجهود رئيس وأعضاء اتحاد ونادي الرماية والنجاح الذي حققه العتيبي واخوانه أعضاء مجلس الادارة برفع الايقاف عن رياضة الرماية الكويتية. ثم قام راعي الحفل والعتيبي بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات.