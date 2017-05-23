تسحب اليوم الثلاثاء في 11:00 صباحا قرعة دورة «النهار» الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات في فندق كراون بلازا (قاعة الديوان 1). وتنطلق الدورة يوم 2 رمضان وتستمر حتى 9 منه، وتقام منافساتها على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في منطقة الشويخ بواقع مباراتين في اليوم تبدأ الأولى في 04:00 عصرا، والثانية 04:30 عصرا.

ويشارك في الدورة التي تقام بالتعاون مع جمعية الصحافيين 14 فريقا يمثلون معظم الصحف والمجلات المحلية، وستقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 7 فرق، وتلعب المباريات بطريقة خروج المغلوب.

وتضم قائمة كل فريق 8 لاعبين (5 منهم في الملعب)، على أن يكون اللاعبون من العاملين في المؤسسة الإعلامية، مع السماح بتسجيل لاعبين اثنين فقط من خارج المؤسسة.