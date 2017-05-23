ناصر العنزي

عاد إلى البلاد الشيخ طلال الفهد بعد استكمال علاجه في لندن، وقال، شاكرا كل من تواصل معه خلال فترة علاجه، إن الطبيب المعالج سمح له بالعودة بعد أن أجرى فحوصات دقيقة عقب إجرائه عملية لاستئصال خلايا سرطانية في المثانة على أن يعود في شهر يوليو المقبل لاستكمال مرحلة أخرى من العلاج.

وبارك الشيخ طلال للشعب الكويتي قرب حلول شهر رمضان، وقال إنه على موعده لاستقبال اخوانه وأصدقائه في ديوان «عزوة» من اليوم إلى شهر رمضان المبارك، شاكرا تواصلهم معه الذي كان له أثر كبير في مواصلة علاجه بفضل من الله عز وجل.