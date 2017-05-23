مبارك الخالدي

قدم مدير جهاز الكرة للفريق الأول بنادي الكويت عادل عقلة اعتذاره وأسفه لجمهور الأبيض اثر الخسارة أمام القادسية 1-3 في الجولة الـ 29 لبطولة الدوري. وقال عقلة عقب المباراة: نعتذر لجمهورنا ونقدم أسفنا على النتيجة التي خرجت بها المباراة وضياع ثلاث نقاط مهمة.

وأضاف: البطولة لم تنتهِ بعد والدوري لايزال في الملعب، إذ إن المتبقي مباراة ضمن الجولة الأخيرة ونتمنى أن نعوض جمهورنا بالفوز باللقب، مشيرا إلى أن الأبيض لم ينجح في الحفاظ على تقدمه بهدف في بداية المباراة كما لم يوفق في التسجيل لمضاعفة الفارق، قائلا «هذه كرة القدم لا تبتسم في كل الأحوال»، لافتا إلى أن الخسارة لا تقلل من المستوى الكبير الذي قدمه الأبيض طوال الموسم.