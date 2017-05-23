اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ 29 من دوري VIVA وضم:الحارس: أحمد الفضلي (القادسية).الدفاع: محمد عبدالله (النصر)، ضاري سعيد (القادسية)، زين العابدين الفندي (الساحل).الوسط: ناصر فرج (كاظمة)، وسام الإدريسي (برقان)، عبدو كوليبالي (الفحيحيل)، برنس أبيدي (اليرموك)، صالح الشيخ (القادسية).الهجوم: ارنست بارفو (النصر)، باتريك فابيانو (كاظمة).

صح لسانك

تبادل السلام بين عناصر الكويت والقادسية فور إطلاق الصافرة لا يعكرها تصرف فردي من لاعبين.

«كفوو»‏‫

غلط × غلط

الاحتفالية بعد الفوز حق مشروع لكل فريق وجمهور، لكن يجب عدم الإساءة للآخرين كي لا تفقد المنافسة روحها الرياضية.

«وصلت»

داليبور نجم الأسبوع

استحق مدرب القادسية الكرواتي داليبور ستاركفيتش ان يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة، بعد أن قاد الأصفر لفوز مستحق على الكويت ساهم من خلالها باستعادة الصدارة، وعلى الرغم من الغيابات الكبيرة في صفوفه إلا أن بصمته التكتيكية كانت واضحة من خلال اختيار التشكيلة وطريقة اللعب التي لم تتأثر كثيرا باستقبال الهدف الأول، كما ساهمت تبديلاته بالاحتفاظ بالنتيجة والحصول على النقاط الثلاث.