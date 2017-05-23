ناصر العنزي

فرض نجم القادسية المخضرم صالح الشيخ اسمه نجما للمواجهة الجماهيرية التي انتهت لمصلحة فريقه على الكويت والعودة للصدارة مرة أخرى، حيث مرر الشيخ كرة مثالية لزميله رضا هاني سجل منها الهدف الأول، وسجل الشيخ الهدف الثالث بمجهود ذاتي حيث اخترق دفاع الخصم وسدد كرة قوية كفلت الفوز للأصفر.

صالح الشيخ «35» سنة عاصر أجيالا من لاعبي القادسية وحقق معه أكثر من «30» بطولة محلية وخارجية، وقالت مصادر قدساوية انه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل ولن يعتزل بعدما أظهر مستوى مميزا هذا الموسم، وكان أحد أبرز لاعبي خط الوسط مع زميله رضا هاني وسجلا هدفين لفريقهما أمام الكويت.

الشيخ عاصر عددا كبيرا من المدربين واللاعبين بفريق القادسية منذ أن مثّل الفريق الأول في سن مبكرة، وامتاز بالإتقان في التمرير والتسديد إلى جانب التزامه بالسلوك الرياضي الحسن داخل الملعب وخارجه، ويستحق التكريم الذي يليق لما قدمه لفريقه الأصفر.