عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي، إن لاعبي الأصفر كانوا أبطالا في مواجهة الأبيض وتغلبوا على جميع الظروف التي سبقت المباراة وتمكنوا من تحقيق أغلى 3 نقاط في الموسم والتي ساهمت في استعادة الصدارة وتأجيل حسم لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة أمام خيطان الخميس المقبل.

وبين الشطي أن الأصفر سيطر على الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأكمل تلك السيطرة في الشوط الثاني ليتمكنوا من قلب النتيجة ليثبت مجددا لاعبو القادسية أنهم دائما على قدر المسؤولية ويفرحوا الجماهير القدساوية الوفية التي تواجدت بقوة في المدرجات، متمنيا أن يستمر هذا الدعم والتواجد في مواجهة خيطان من اجل نيل اللقب والتتويج في نهاية المطاف.

وطمأن الشطي الجماهير على سلامة اللاعب أحمد الرياحي الذي خرج من المستشفى في وقت متأخر من مساء أول أمس بعد شعوره بعد المباراة مباشرة باختناق وضيق تنفس، مؤكدا أن اللاعب جاهز لآخر مباراة في الموسم، والتي سيغيب عنها بشكل مؤكد ضاري سعيد وسعود المجمد للإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الرباعي مساعد ندا وعبدالعزيز المشعان وخالد إبراهيم ومحمد الفهد للإصابة أو التأهيل، وستتضح الصورة بشكل نهائي مساء غد.

وختم الشطي حديثه بشكر جماهير الأصفر والجهازين الإداري والفني وكذلك الجهاز الطبي واللاعبين على تعاونهم طوال الفترة الماضية وتغلبهم على جميع الظروف.