يحيى حميدان

قرر عضو الجمعية العمومية بنادي الصليبخات أنور العنزي خوض انتخابات ناديه المقبلة، وينطلق العنزي من واقع خبرته الرياضية في ناديه، حيث كان احد لاعبي فريق كرة السلة المميزين كما عمل مدربا لفرق المراحل السنية والفريق الأول بالنادي لسنوات قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري وحكما لكرة السلة، وقال العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: أسعى لخدمة النادي الذي أمضيت فيه سنوات عمري لاعبا ومدربا وإداريا وتقديم خبرتي المتواضعة للنهوض بالألعاب المختلفة وتحسين أوضاع اللاعبين بالتعاون مع بقية زملائي وكافة المخلصين من أبناء الصليبخات، لافتا إلى أن النادي يضم عددا كبيرا من المواهب في ألعاب القدم والسلة وكرة اليد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام.