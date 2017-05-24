حامد العمران

جدد نادي القرين عقدي مدربي الاسكواش تامر رأفت وباهي الدالي للموسم السادس على التوالي بعد أن استطاعا بقيادة مدير اللعبة فهد النجار قيادة سفينة اسكواش القرين إلى شاطئ الانتصارات بتحقيق 31 نقطة في كأس التفوق العام.

وأكد مساعد مدير اللعبة محمد الجمل ان المدربين رأفت والدالي اثبتا علو كعبهما في عالم تدريب الاسكواش على المستوى المحلي من خلال المحافظة على المراكز الأولى خلال الأربعة مواسم الماضية وصقل اللاعبين وإظهار تفوقهم وبالتحديد لاعبو القاعدة، مشيرا إلى أن القرين يضم العديد من اللاعبين الجيدين على مستوى القاعدة، ووضح ذلك من خلال إحراز فريق تحت 11 سنة لبطولة الدوري والكأس بفضل الرباعي سعد سويد ومحمد صالح ومحمد البلوشي ومحمد العمران إلى جانب وجود الواعدين مهدي أسامة وايوب المويل وصقر المحيسن وحمد الرشود وهؤلاء الرباعي الأخير يعتبرون فريق 11 سنة في الموسم المقبل، ناهيك عن سيطرة فريقي تحت 13 و15 سنة على المراكز الأولى، مؤكدا أنه لا خوف على اسكواش القرين في المستقبل لوجود قاعدة قادرة على مواصلة الوقوف على منصات التتويج.

وتمنى الجمل من الاتحاد العربي للعبة اعادة تفعيل نشاطه بالسعي لاستئناف اقامة البطولات للأندية والمدرجة على أجندة الاتحاد، وذلك لإعطاء فرصة للأندية للمشاركة في البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة، مبينا ان الفرق الكويتية قادرة على المنافسة في البطولات العربية واعتلاء منصات التتويج.

وشكر الجمل مدير اللعبة في النادي فهد النجار على ثقته في الجهازين الفني والإداري بتجديد عقودهم كاشفا ان القاعدة في النادي بازدياد مستمر ما يستوجب البحث عن مدرب ثالث لاستيعاب عدد اللاعبين وللمحافظة على المراكز الأولى في المواسم المقبلة.