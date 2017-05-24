قال مدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم إن الهيئة اعتمدت 14 فعالية رياضية وتوعوية ترعاها وتنظمها إدارة الرياضة للجميع خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الهزيم أن البطولات الرياضية ستقام في ألعاب كرة القدم للكبار والبراعم وكرة السلة والطائرة والبولينغ والاسكواش والتنس وكرة القدم النسائية وكرة الطاولة والبلياردو والبيبي فوت وبطولة المكفوفين، بالإضافة إلى برنامجين نوعيين هما كشك الاستشارات الرياضية وبرنامج انقص وزنك.

وأضاف الهزيم أن بطولات كرة القدم ستشتمل على البطولة المفتوحة للكبار والتي ستقام في الفترة من 3 إلى 7 رمضان على ساحة مشرف وبطولة كرة القدم للبراعم من 6 الى 9 رمضان على ساحة بيان، وبطولة شهداء مسجد الإمام الصادق للصحافيين والإعلاميين من 8 الى 11 رمضان بساحة بيان وبطولة كرة القدم النسائية من 9 إلى 16 رمضان بستاد جابر.

وتقام بطولة التنس من 1 إلى 7 رمضان على ملاعب نادي خيطان وملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بنادي اليرموك وبطولة الاسكواش المفتوحة من 11 إلى 16 رمضان على ملاعب اتحاد الاسكواش وسيكون الختام بساحة بيان.

كما تقام بطولة كرة السلة من 15 إلى 17 رمضان بساحة بيان، وبطولة البولينغ في 13 رمضان بمدرسة أحمد بشر الرومي وبطولة كرة الطائرة 12 إلى 14 رمضان وبطولة البلياردو والبيبي فوت وتنس الطاولة من 2 إلى 5 رمضان بساحة السرة، وبطولة المكفوفين من 6 إلى 12 رمضان بجمعية المكفوفين، فيما سيقام كشك الاستشارات الرياضية من 16 إلى 18 رمضان بمجمع الأفنيوز، وبرنامج انقص وزنك من 1 إلى 29 رمضان بمجمع 360 ومجمع الجيت مول، وقرقيعان الأطفال المصابين بالسرطان يوم 14 رمضان بمستشفى البنك الوطني.