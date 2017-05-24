يشارك متسابق نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات حسين الشمري في بطولة «اف.آي.ايه» الدولية التي ستنطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة نخبة من افضل المتسابقين العالميين.

وقال المتسابق الشمري لـ «كونا» قبيل مغادرته ان هذه المشاركة تعتبر الثانية له على التوالي مؤكدا جاهزيته لتسجيل مشاركة ايجابية في هذه البطولة الدولية التي ستقام على مدار ستة أيام حلبة في «سانتا بود ريس واي» في العاصمة البريطانية بمشاركة 20 دولة من مختلف أقطار العالم. وأعرب عن سعادته البالغة لتمثيله الكويت ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في أقوى بطولات السرعة الدولية مؤكدا أنه وأعضاء فريقه سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تشريف الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي وتحقيق أفضل النتائج والمراكز ورفع علم البلاد عاليا.