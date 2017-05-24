كاظمة للتمسك بالمركز الخامس من بوابة برقان.. واليرموك يواجه الصليبخات

مبارك الخالدي

بشعار الفوز يودع العربي بطولة دوري VIVA عندما يحل ضيفا على فريق الشباب مساء اليوم في إطار مواجهات الجولة الـ 30 والأخيرة من البطولة، ويحتل العربي المركز الرابع برصيد (48 نقطة)، فيما يحمل فريق الشباب في جعبته (29 نقطة) في المركز العاشر، وعلى ستاد علي صباح السالم، يسعى فريق النصر (54 نقطة) لتأكيد جدارته بنيل المركز الثالث عندما يستضيف التضامن بالمركز الثامن (39 نقطة)، وفي التوقيت ذاته يسعى كاظمة (43 نقطة) للتمسك بمركزه الخامس عندما يلتقي فريق برقان صاحب المركز الأخير (11 نقطة)، وذلك على ستاد الصداقة والسلام، وعلى ستاد مبارك العيار يلتقي اليرموك في المركز الحادي عشر (26 نقطة) مع فريق الصليبخات في المركز قبل الأخير (20 نقطة).

الأخضر لتصحيح المسار

ويأمل العربي تجاوز غريمه الشباب اليوم وتحقيق فوز معنوي مع ختام البطولة، ويخوض الأخضر المباراة قادما من خسارة قاسية أمام النصر 1-4، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة ناصر الشطي إلى ترك بصمة إيجابية بعد قراره الدفع بالعناصر الشابة ومنحها الفرصة لكسب الخبرة والاستفادة من الاحتكاك ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد الفريق للموسم المقبل، وقدم الشطي مجموعة من العناصر الواعدة يتقدمهم بدر طارق وجمعة العنزي وعلي أحمد خلف وحسين بولادي وعلي حسين.

في المقابل، يأمل الشباب استثمار الحالة غير المستقرة لخصمه وتحقيق فوز تاريخي خصوصا ان الفريق ليس لديه ما يخسره ويخوض الشباب المباراة قادما من تعادل مثير مع الساحل 3-3.

العنابي لنهاية مثالية

وعلى ستاد علي صباح السالم، يدخل النصر المباراة منتشيا بفوزه العريض على العربي 4-1 الجولة الماضية وانتزاعه المركز الثالث عن جدارة واستحقاق.

وعلى الطرف الآخر، يخوض التضامن المباراة وعينه على الثلاث نقاط لتحسين مركزه والقفز إلى المركز السابع، ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة نظرا للتنافس التقليدي بين الفريقين فضلا عن التقارب في المستوى الفني بينهما.

البرتقالي لتثبيت مركزه

يسعى كاظمة من خلال مواجهة برقان لتثبيت مركزه في المركز الخامس وهو أمر وارد لأن منافسه على هذا المركز السالمية سيواجه الكويت غدا كما ان تحقيق الفوز في هذه المواجهة بيد البرتقالي لفارق الإمكانيات والمستوى، كما ان هناك طموحا آخر لمهاجم الفريق البرازيلي باتريك فابيانو لتسجيل عدد من الأهداف لضمان حصوله على لقب الهداف.

وعلى الجهة الأخرى، يريد برقان إنهاء الموسم بمستوى ونتيجة ترفع من معنوياتهم مستقبلا وتكون بمنزلة دافع لانطلاقة جيدة في الموسم المقبل من أجل الصعود لدوري الأضواء.

وعلى ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء، يلتقي فريقا اليرموك والصليبخات في مباراة تحصيل حاصل.