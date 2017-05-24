قال الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل إن الموسم الحالي 2016 / 2017 شارف على الانتهاء ولم يتبق سوى جولة واحدة في ختام دوري VIVA، مشيرا إلى أن جميع اللجان العاملة في الاتحاد كان لها دور بارز في إنجاح الموسم الكروي من خلال الخطوات التي قامت فيها من أجل تطوير اللعبة.



وأكد أن مجلس الإدارة قد بادر إلى تحفيز فرق الأندية بزيادة مكافآت الدوري، حيث يحصل الأول على 100 ألف دينار والثاني 70 ألفا والثالث 50 ألفا، كما تم اعتماد دوري الدرجتين وإلغاء دوري الرديف وكأس الاتحاد.



كما قرر تقليص عدد اللاعبين في الفريق الأول إلى 30 لاعبا وزيادة عدد المحترفين إلى 4 لاعبين توافقا مع لائحة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى السماح بإعادة اللاعبين غير الكويتيين في جميع المراحل السنية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قد تعاقد مع شركة متخصصة في البرمجة لبناء برنامج الكتروني بدلا من التسجيل والشطب اليدوي والهدف من وراء ذلك تطوير عملية التسجيل بدءا من الاتحاد وربطها بعد ذلك بالأندية الرياضية، ما يحقق أعلى مستويات الدقة وتسجيل البيانات والمعلومات بأحدث الوسائل توفيرا للجهد وتحريا للدقة ونأيا عن السلبيات والأخطاء. وأضاف أن لجنة المسابقات قد رصدت هذا الموسم جائزة لأفضل لاعب في نصف نهائي ونهائي كأس الأمير وكذلك في نهائي كأس الشباب والناشئين، وهو ما يحدث لأول مرة وأسهم في تحفيز اللاعبين. وأكد أن مجلس الإدارة قام بتكريم 4 أندية حققت تطورا كبيرا في المراحل السنية وهي العربي والتضامن والنصر والجهراء، كما ثمن المجلس قيام اللجنة الفنية بإقامة عدد من الورش لجميع فئات التدريب بالإضافة إلى وضعها للائحة تنظيم عمل الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والهيكل التنظيمي بالتنسيق مع لجنة المسابقات، والطلب من الأندية تقديم نسخة من عقود العمل مع مدربيها كشرط أساسي لإصدار البطاقات لهم.



وبناء على توصية من مجلس الإدارة، فقد أوضح خليل أن لجنة المدربين أقامت عددا من ورش العمل في التكتيكات الحديثة للمدربين حملة شهادة تدريب (pro) ولمدربي الأندية بحضور المحاضر اليوناني اثاناسيوس تيرزس، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتكريم المدربين الوطنيين للفرق الأولى وكذلك المدربين الذين حققوا مراكز متقدمة في المراحل السنية وهو أمر يحدث لأول مرة.



ونوه بالجهود التي تبذلها لجنة الحكام تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن لجنة الحكام قامت بتخريج 52 حكما وحكمة وهو اكبر عدد من الدارسين والدارسات لدورة حكام جدد في تاريخ الاتحاد، كما قامت اللجنة بزيادة عدد الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد والذين شملهم التكريم ما يعد سابقة لم تحدث من قبل، لافتا إلى أن رئيس اتحاد الكرة فواز الحساوي تكفل بطقم كامل للحكام الأمر الذي لاقى استحسان الحكام.



وأوضح أن لجنة الصالات والشاطئية استحدثت في هذا الموسم تنظيم مسابقات لفئة الشباب للصالات وكذلك منح مكافآت مالية للفرق الفائزة بالدوري العام للصالات والشاطئية، موضحا أن هناك مكافآت أسبوعية لأفضل لاعب في كل جولة من دوري الصالات، كما تم تقديم مكافآت لأفضل لاعب وحارس مرمى لجميع المراحل السنية في الصالات بعد انتهاء الموسم.



وأعرب عن تقدير مجلس الإدارة لما قامت به اللجنة الإعلامية من تنظيم أول دورة للمنسق الإعلامي والتي تعتبر ضرورية من اجل مصلحة الأندية والمنتخبات، مشيرا إلى أن جميع أخبار الاتحاد باتت في متناول الجميع من خلال موقع الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال جميع إخبار الاتحاد والمسابقات والانضباط والاستئناف أولا بأول دون تفضيل وسيلة إعلامية على أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة كرة القدم النسائية لكرة القدم تعمل من أجل تطوير اللعبة من خلال تشكيل فرق ومنتخب نسوي لكرة القدم وتحقيقا لهذا الهدف ستنظم دورة كروية في شهر رمضان المبارك خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو المقبل.



وشدد على أهمية العمل بنزاهة والالتزام بالسلوك الرياضي مؤكدا أهمية نشر الوعي وتعزيز الثقافة الرياضية لدى الجماهير وتحقيقا لهذه الأهداف قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لمكافحة المراهنات والتلاعب في نتائج المباريات وقد قطعت شوطا كبيرا في مكافحة هذه الآفة.



كما أكد أهمية تطوير منظومة العمل الإداري بالتوازي مع الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد تقدم بمشروع للتطوير بإقامة وتنظيم دورات للإداريين لتطوير أدائهم وإثراء خبراتهم لتواكب عمل الإداريين مع المدربين والسير جنبا إلى جنب، ما ينعكس إيجابا على أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية تمهيدا لتطبيق نظام الخصخصة في المستقبل القريب.



وأشاد بما بذلته اللجنة الطبية من مشاركة في دورات الإنعاش الرئوي والإسعافات الأولية وبالتعاون مع المركز الطبي التابع للهيئة العامة للرياضة وإدارة الطوارئ الطبية، وأكد أنه ولأول مرة تم إدخال واستخدام أجهزة القياس المتطورة والدقيقة ذات الكفاءة العالية لفحص وتشخيص إصابات العضلات والمفاصل للمرضى والمصابين داخل مركز الطب الرياضي، كما أدخلت إبر العلاج الجافة في علاج الإصابات وهي من العلاجات الحديثة في الطب الرياضي، كما نظمت اللجنة دورة الإسعافات الأولية للأجهزة الإدارية والفنية والحكام وللأندية الرياضية، مشيدا بالتعاون الملموس مع مستشفيات السيف ودار الشفاء ومزايا للخدمات الطبية من أجل تشخيص ومتابعة علاج الحالات الطبية المرسلة من مركز الطب الرياضي.

وفي مجال الاستثمار الرياضي، صرح خليل بأن مجلس الإدارة قد خصص مساحة عشرة آلاف متر مربع طابقية داخل الاتحاد للاستثمار ويمكن ممارسة أكثر من 30 نشاطا استثماريا ستصب في مصلحة الاتحاد وحتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا نحو الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين وتقديم أفضل الخدمات للأجهزة الإدارية والفنية والطبية والإعلامية واللاعبين.



كما أعرب عن خالص شكر وتقدير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للهيئة العامة للرياضة ووزارات ومؤسسات الدولة على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح نشاط الموسم الرياضي، كما خص بالشكر اللجان والعاملين بالاتحاد والأندية الرياضية من لاعبين وإداريين على ما أبدوه من تعاون صادق خلال مسيرة عمل اللجنة المؤقتة للاتحاد.



واختتم الأمين العام للاتحاد تصريحه بتمنياته بأن تتضافر جميع الجهود من أجل رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي حتى تعود مشاركات الكويت كعهدها السابق وتعزيز مكانتها بين شباب ورياضيي العالم.