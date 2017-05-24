يعقوب العوضي

تجري مفاوضات جادة بين إدارة العربي ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت باقر خريبط وناصر بوخضرا حيث لن يتم تجديد عقديهما مع بطل الثنائية في الموسم الماضي.

وجدير بالذكر ان خريبط وبوخضرا انتقلا الموسم الماضي الى صفوف الكويت بعد انسحاب القادسية من المشاركات المحلية على خلفية معضلة الإيقاف الدولي وبعد تسريح لاعبي الأصفر من قبل اتحاد اللعبة الحالي.

وفي وقت سابق، اكد مدير لعبة اليد في القادسية فهد البكر ان عودة الفريق ممكنة بتفعيل جزئيتين، الاولى تكمن في انعقاد جمعية عمومية شرعية، والثانية استعادة جميع لاعبي القادسية الذين تم تسريحهم بمختلف المراحل السنية.