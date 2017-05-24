تنطلق في 2 رمضان برعاية العبدالله على ملاعب معهد الاتصالات والملاحة

سحبت أمس قرعة دورة «النهار» الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات التي تقام تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في فندق كراون بلازا بحضور أمين السر العام في جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد ومدير تحرير «النهار» الزميل حسين الفضلي ومدير البطولة سكرتير تحرير الرياضة في «النهار» الزميل مرزوق العجمي ورئيس لجنة الحكام في الدورة الحكم الدولي أحمد العلي، وممثلي الفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة الدورة التي تقام بالتعاون مع جمعية الصحافيين، عن وقوع فريق كونا على رأس المجموعة الأولى فيما يلعب في المجموعة ذاتها الأنباء مع الشاهد، والوسط مع الصباح 1، وكويت تايمز مع النهار.

وفي المجموعة الثانية جاء فريق السياسة على رأس المجموعة «باي»، ويلعب الصباح 2 مع الراي، والقبس مع الكويتية، وبريق الدانة مع الجريدة.

وأعرب الراشد عن سعادته بالمشاركة في القرعة، متمنيا أن تكون هذه الدورة

«باكورة أعمال لجنة الإعلام الرياضي في الجمعية، مقدما شكره لرئيس تحرير جريدة «النهار» الزميل د.عماد بوخمسين على تبنيها الفكرة التي تعزز من العلاقات الأخوية بين الإعلاميين.

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات ليس الفوز أو نيل الكؤوس، بل إخراج الزملاء الإعلاميين من ضغوطات العمل اليومي، وبث روح المنافسة بينهم.

من جهته، أعلن العلي عن أسماء الحكام الذين سيشاركون في إدارة المباريات، وهم: خالد البديوي، خالد ندا، وجاسم البلوشي.

وقال: إن قوانين كرة القدم الخاصة بالصالات ستطبق في الدورة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة.

بدوره، قال العجمي: إن الدورة تهدف إلى خلق أجواء المنافسة الشريفة بين الزملاء الإعلاميين، وتقوية أواصر التعاون بينهم في هذا الشهر الفضيل.

وقدم العجمي شكره إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على رعايته للدورة، وإلى جمعية الصحافيين وإلى المؤسسات الإعلامية المشاركة في الدورة.

وتنطلق الدورة يوم 2 رمضان وتستمر حتى 8 منه، وتقام منافساتها في على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في منطقة الشويخ بواقع مباراتين في اليوم تبدأ الأولى في 04:00 عصرا، والثانية 04:30 عصرا.

ويشارك في الدورة التي تقام بالتعاون مع جمعية الصحافيين 14 فريقا يمثلون معظم الصحف والمجلات المحلية، وستقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 7 فرق، وتلعب المباريات بطريقة خروج المغلوب.

وتضم قائمة كل فريق 8 لاعبين (5 منهم في الملعب) على أن يكون اللاعبون من العاملين في المؤسسة الإعلامية، مع السماح بتسجيل لاعبين إثنين فقط من خارج المؤسسة.

شكر خاص للرعاة

قدم مدير البطولة العجمي شكرا خاصا لرعاة دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات: البنك الدولي وهو الراعي الرسمي للدورة، وشركة وربة للتأمين الراعي الذهبي.

وثمن العجمي دور الرعاة «الذي سيسهم قطعا في نجاح الدورة، ويعمل على استمرارها في السنوات القادمة».