نجوم العصر الذهبي والتسعينيات يشاركون في مباريات استعراضية

أعلن مدير أول إدارة العلاقات العامة بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان إقامة النسخة الثالثة من دورة الشركة الكويتية للاستثمار لكرة القدم للصالات للبراعم الرمضانية خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 9 يونيو المقبل على الصالة المغطاة بنادي الكويت، وذلك تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



وقال الرشدان في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول الاثنين بالصالة المغطاة بنادي الكويت ان الدورة ستشهد مشاركة 16 فريقا تم توزيعها إلى 4 مجموعات، على أن تقام المجموعات الأربع بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للدورين نصف النهائي والنهائي.



منتخب المدارس وزاد: «نحن فخورون بأن الدورة قدمت إلى منتخب الكويت للمدارس الفائز مؤخرا بالمركز الثالث في بطولة العالم للمدارس عددا كبيرا من اللاعبين، وفي النسخة الحالية يشارك 5 لاعبين اختارهم الاتحاد الكويتي لكرة القدم ضمن أفضل اللاعبين في الموسم الجاري وهم: أحمد حسين إسماعيل وحسين شهاب كنكوني (العربي)، وأحمد محمد بدوي (القادسية)، وعلي حسين القطان وحسين أحمد محمد (اليرموك)».



أسماء الشهداء

واشار إلى أن اللجنة المنظمة أطلقت أسماء بعض شهداء الكويت على الفرق، تخليدا لذكراهم الطيبة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت منح اللاعبين المشاركين في البطولة جائزة أفضل لاعب التي تحمل اسم الفارس الأسمر فتحي كميل وجائزة الهداف وتحمل اسم الأسطورة جاسم يعقوب وجائزة أفضل حارس وتحمل اسم الحارس التاريخي أحمد الطرابلسي، على أن يقوم كميل ويعقوب والطرابلسي بتسليم الجائزة للفائزين.



دورة مصغرة

وأشار الرشدان إلى إقامة دورة مصغرة أيام 7 و8 و9 يونيو المقبل، بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني الحاليين الذين يمثلون أربع فرق هم: فريق أصدقاء بدر المطوع ويتكون من بدر المطوع وخالد الرشيدي وفهد الرشيدي ورضا هاني وفهد الهاجري وحمد أمان ومحمد خليل، وفريق أصدقاء علي مقصيد ويتكون من علي مقصيد وصالح الشيخ ومشاري العازمي وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري وسعود المجمد وأحمد عبدالغفور، وفريق أصدقاء يوسف ناصر ويتكون من يوسف ناصر وفهد المجمد وخالد إبراهيم وأحمد الظفيري ونايف زويد وطلال فاضل وعبدالعزيز كميل، وفريق أصدقاء حسين حاكم ويتكون من حسين حاكم وفهد عوض وفهد العنزي وفيصل زايد وعبدالله الظفيري ومصعب الكندري.



مباراة استعراضية

وواصل الرشدان كلامه قائلا: «كما ستقام مباراة استعراضية تجمع نجوم المنتخب السابقين (فوق 40 سنة)، حيث يواجه فريق جمال مبارك الذي يتكون من جمال مبارك وبشار عبدالله وصالح البريكي وثامر المرطة ونهير الشمري وفهد كميل وأحمد دشتي، فريق بدر حجي الذي يتكون من بدر حجي وحمد الصالح وحسين المكيمي وفواز مرزوق وجاسم الهويدي وعصام سكين ونواف المرطة».



جوائز البطولة

وأشار الرشدان إلى أن مجـــموع الجوائز التي سيتم تقديمــها للفرق الفائزة بالمراكز الأربــعة الأولى في الـــدورة والدورة المصغرة وكذلك جوائز أفــضل لاعب وحارس وهداف يبــلغ 30 ألف دولار، مضيـــفا أنـــه سيــتم تقديم 15 جائزة لجماهير الدورة بشكل يومي.

القناة الثالثة تنقل المباريات

وبين الرشدان ان بث منافسات البطولة والبطولة المصغرة والمباراة الاستعراضية سيكون على القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون الكويت، لذلك فثمة استديو تحليل سيتولى من خلاله أحمد العصفور وسالم أمان وثامر الهاجري تحليل المباريات، موضحا أنه وقع الاختيار على الفنان بلال الشامي لتولي مهمة المذيع الداخلي للدورة.

الميل: 4 حكام يديرون البطولة

من جانبه أعلن رئيس لجنة الحكام سلمان الميل أن هناك 4 حكام أكفاء هم وليد الفرج وجاسم البلوشي وعبدالرحمن الكندري وسعود الشمالي وهم من الحكام المتميزين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشددا على أن اختيار هؤلاء الحكام جاء من أجل توفير العدالة لجميع الفرق المشاركة.